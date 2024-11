Ολλανδία: «Φριχτή ένδειξη του αυξανόμενου αντισημιτισμού» λέει ο πρωθυπουργός για τις επιθέσεις στους οπαδούς της Μακάμπι

Οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών φιλάθλων της Μακάμπι στο Άμστερνταμ είναι μία φρικτή ένδειξη του αυξανόμενου αντισημιτισμού, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχόοφ. Συνάντηση του ηγέτη της ολλανδικής ακροδεξιάς, Χέερτ Βίλντερς με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Ντρέπομαι σχετικά με όσα συνέβησαν στην Ολλανδία», δήλωσε για τις επιθέσεις σε πολίτες του Ισραήλ ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντικ Σχόοφ σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη. «Ήταν μία τρομακτική νύχτα», σημείωσε.

«Δεν θα το ανεχτούμε (…) Θα οδηγήσουμε τους αυτουργούς ενώπιον της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής της ολλανδικής κυβέρνησης δήλωσε πως θα αποχωρήσει από τη Σύνοδο νωρίς σήμερα το απόγευμα για να επιστρέψει στο Άμστερνταμ.

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς, Χέερτ Βίλντερς θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ και τον πρόεδρο του ισραηλινού κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ την Παρασκευή (08.11.2024), στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών φιλάθλων της Μακάμπι στην πόλη, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Το Reuters δεν έχει προς το παρόν επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

I have a message for all of you moderate Muslims. Your brothers are burning your beds.



Notice the education.



When they’ll come for you. Don’t be surprised#AmsterdamAttack #AmsterdamPogrom #Amsterdam #IAmTheo pic.twitter.com/YavMv9rIHj — 📟🍉🇮🇱 Ariel Yemini (@arielyemini1) November 8, 2024

Israeli football fans chased and beaten up in Amsterdam in what the Dutch prime minister has called ‘an anti-Semitic attack’.



It followed earlier anti-Arab chanting and violence by some Israeli fans.



Here’s what we know. pic.twitter.com/GoJMsvcImk — Channel 4 News (@Channel4News) November 8, 2024

Dozens of people have been arrested and several taken to hospital after fighting between visiting Israeli football fans and Palestine solidarity protesters in Amsterdam. Here’s what we know about how the violence unfolded. pic.twitter.com/VZ4FcIdXOz — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 8, 2024

Ο Σάαρ και ο Οχάνα αποφάσισαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς στο Άμστερνταμ μετά τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον Ισραηλινών υποστηρικτών ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομάδας από «αντισημιτικά hit-and-run αποσπάσματα», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης.

Δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν ο Σάαρ θα συναντηθεί, επίσης, με τον Ολλανδό πρωθυπουργό.