Ολλανδία: Οικογενειακή τραγωδία – Αστυνομικός σκότωσε τους δικούς του και αυτοκτόνησε!

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα περιστατικό με ένοπλο που συνέβη νωρίς σήμερα το βράδυ μέσα σε ένα σπίτι στην Ολλανδία, στην μικρή πόλη Ντόρντρεχτ, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

@null Dordrecht shooting: Three killed and one injured A fourth person has also been s https://t.co/khKJpLPOI8

— baby (@ngvet) September 9, 2019