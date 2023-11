Σαφές προβάδισμα στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα Τετάρτη (22.11.2023) στην Ολλανδία δίνουν τα exit polls στον αρχηγό του ακροδεξιού αντι-ισλαμικού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) Γκέερτ Βίλντερς.

Ενθουσιασμένος δείχνει ο Γκέερτ Βίλντερς στις πρώτες αντιδράσεις του, όπως αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες του Reuters, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των exit polls για τις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

WOW, Dutch far right leader Geert Wilders’ party leads in the elections according to this exit poll



Wilders literally and quite openly hates Turkish migrants and Erdogan.



If he becomes the PM, I’m sure we will have many “fun” moments between Wilders and Erdogan in near future pic.twitter.com/PZWDchTsEC