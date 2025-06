Όλο λάθος: Χειριστής γερανού ρίχνει γερό power nap όσο ο Τραμπ χαιρετά διά χειραψίας τους συναδέλφους του

Ο γνωστός νόμος του Μέρφι λέει ότι αν κάτι είναι να πάει λάθος, θα πάει. Οκ, αυτό το έχουμε αποδεχθεί εδώ και χρόνια, αλλά το θέμα είναι αφενός πόσο λάθος θα πάει, αφετέρου και το timing. Ένας χειριστής γερανού στις ΗΠΑ δεν είχε και την καλύτερή επαγγελματική του στιγμή, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτό συνέβη όσο βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στον Λευκό Οίκο, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να πλησιάζει τους εργάτες για να πει μια καλημέρα και τον (πολύ) κουρασμένο χειριστή να μην πτοείται στο ελάχιστο.

Πήρε θέση, έγειρε προς τα πίσω, έκλεισε τα μάτια και έριξε έναν γερό ύπνο, όσο ο Τραμπ χαιρετούσε τους συναδέλφους του.

