Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή – Ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα στο σημείο

Το κέντρο της πόλης Ζίντσιγκ έχει αποκλειστεί - Όπως μεταδίδει η Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται εντός της τράπεζας
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία / REUTERS / Thilo Schmuelgen
Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία καθώς σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) ομηρία σε τράπεζα στην πόλη Ζίντσιγκ της δυτικής Γερμανίας μετά από επίθεση σε χρηματοποστολή. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπόθεση ομηρίας βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank στο Ζίντσιγκ της Ρηνανίας-Παλατινάτου στη Γερμανία, με την αστυνομία να εκτιμά ότι εμπλέκονται «πολλοί» δράστες και όμηροι.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα θωρακισμένο φορτηγό της χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος, που προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα.

Όπως μεταδίδει η Bild, ο δράστης φέρεται να έχει πάρει τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται εντός της τράπεζας.

Εικόνες από το σημείο:

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι «υπάρχουν ενδείξεις για περισσότερους από έναν δράστες και ομήρους μέσα στην τράπεζα», διευκρινίζοντας ότι ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός του χρηματαποστολής. 

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της τράπεζας», επισημαίνει η αστυνομία, τους συνιστά ωστόσο να παραμείνουν σε εσωτερικούς, ασφαλείς χώρους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί έξω από την τράπεζα, με το όχημα της χρηματαποστολής να παραμένει σταθμευμένο στην είσοδο.

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί, ενώ κάτοικοι καλούνται μέσω social media να αποφεύγουν την περιοχή. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση να μην διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερμανία, στην πόλη Ζίντσιγκ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Γερμανία, στην πόλη Ζίντσιγκ / Photo by: Sascha Ditscher/picture-alliance/dpa/AP Images
Επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή στη Γερμανία, κρατούνται όμηροι
Επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή στη Γερμανία, κρατούνται όμηροι / Photo by: Sascha Ditscher / picture-alliance / dpa / AP Images

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παραμένει άγνωστος ο αριθμός των ομήρων, καθώς και το εάν και πώς είναι οπλισμένοι οι δράστες. Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φήμες περί διαφυγής ορισμένων δραστών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Η πόλη Ζίντσιγκ βρίσκεται στην κάτω κοιλάδα του Άρ, στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Οι κοντινότερες μεγάλες πόλεις είναι η Βόννη και το Κόμπλεντς.

