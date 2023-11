Μία ηλικιωμένη όμηρος της Χαμάς επέστρεψε χθες Παρασκευή (24.11.2023) στην οικογένειά της, όμως δεν ήξερε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί…

Συγκλονίζει η ιστορία της Αντίνα Μόσε, μιας 72χρονης ομήρου της Χαμάς και ενός εκ των 13 αιχμαλώτων που απελευθερώθηκαν χθες, στο πλαίσιο της συμφωνίας της τρομοκρατικής οργάνωσης με το Ισραήλ για κατάπαυση πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

Η 72χρονη γύρισε στην οικογένειά της στο Ισραήλ μετά από 49 ημέρες, φυσικά χωρίς να γνωρίζει τι συνέβαινε γύρω της ούτε καν αν ο σύζυγός της είναι νεκρός και αν ο γιος της και η οικογένειά του ήταν ζωντανοί.

«Την έχουν εξετάσει οι γιατροί. Είναι καλά, αλλά δεν είχε πλήρη επίγνωση όλων των γεγονότων από τις 7 Οκτωβρίου. Δεν είχε επίγνωση του πολέμου. Δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της σκοτώθηκε. Τον είδε τραυματισμένο και προσπάθησε να φροντίσει τα τραύματά του, αλλά την έβγαλαν από το παράθυρο πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν νεκρός», δήλωσε ο ανιψιός της, ο Εγιάλ Νούρι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «χθες έμαθε για πρώτη φορά πως ο γιος της, ο Άμος και η οικογένειά του επέζησαν. Και τον είδε. Και τον αγκάλιασε. Έκλαιγε από τη χαρά της».

