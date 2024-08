Όμηρος της Χαμάς το έσκασε και είναι ελεύθερος μετά από 326 ημέρες σε αιχμαλωσία

Τον λένε Qaid Farhan Alkadi, είναι 52 ετών, και μετά από 326 ημέρες που ήταν όμηρος της Χαμάς κατάφερε να το σκάσει και να επιστρέψει σπίτι του.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ ο 52χρονος που ήταν όμηρος της Χαμάς κατάφερε να διαφύγει από τους απαγωγείς του και προσέγγισε μονάδες του στρατού του Ισραήλ, χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Είναι ένας από τους έξι βεδουίνους που απήγαγε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στις αιματηρές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ο 52χρονος μεταφέρεται σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό σε νοσοκομείο, ενώ το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «η επιστροφή του στην πατρίδα δεν είναι τίποτα λιγότερο από θαυματουργή». Είπε ότι «υπέμεινε 326 ημέρες σε αιχμαλωσία».

Ενθουσιασμένος ο αδερφός του δήλωσε ότι το νέο αυτό είναι πιο χαρμόσυνο και από τη γέννηση ενός παιδιού.

WATCH



“This feeling is beyond words, it’s better than a new born baby” says the emotional brother of Farhan Alkadi, who was rescued from captivity. https://t.co/JnPgG5OKeo pic.twitter.com/NNA5HKmyuc