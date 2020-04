Ο κορονοϊός δεν ξέρει από Πάσχα όπως είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ξέρει όμως από χρήμα και αυτό έχει προκαλέσει την οργή εκατομμυρίων Αμερικανών που βλέπουν τους ζάμπλουτους κατοίκους ενός μικρού νησιού έξω από το Μαϊάμι να έχουν αγοράσει χιλιάδες τεστ για τον κορονοϊό. Γιατί μπορούν και έχουν…

Όπως μεταδίδουν πολλά αμερικανικά ΜΜΕ, αυτό το μικρό νησί το οποίο θεωρείται από τις πλουσιότερες περιοχές των ΗΠΑ έχει προμηθευτεί χιλιάδες τεστ για κορονοϊό όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για όσους εργάζονται εκεί.

Στο νησί μένουν 800 οικογένειες όλοι απίστευτα πλούσιοι σύμφωνα με την Miami Herald. Όλοι τους σύμφωνα με στοιχεία από το 2015 έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Here's my story on my stay on #fisherisland The rich are different than you and me. https://t.co/coL66vtjrC https://t.co/4hvJMkrNUY — Laura Goldman (@laurasgoldman) April 15, 2020

Αξιωματούχοι του νησιού αγόρασαν τα τεστ κορονοϊού από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και υποβλήθηκαν όλοι σε αυτά προκειμένου να βρεθεί αν κάποιοι είναι θετικοί στον κορονοϊό και έτσι να αποφύγουν την διασπορά του στην μικρή αυτή κοινότητα.

Oh hell no🤬 So the super elite can do whatever they want for themselves No surprise tho💰💰After all…#FisherIsland #Miami Shame on them🦠 https://t.co/ZtGsK1Kcx7 — MPeggyQ (@MPeggyQ) April 14, 2020

Μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θετικοί είναι από 5 έως 9. Οι μισοί κάτοικοι του Fisher Island είναι από 60 ετών και άνω και άρα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Το νησί έχει κλείσει για οποιονδήποτε θέλει να το επισκεφθεί και πλέον έχει μετατραπεί σε ένα απόρθητο οχυρό, για τους έξω αλλά όχι όπως φαίνεται για τον κορονοϊό.