Οργή Ζελένσκι για το μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων – «Η Ουκρανία δεν είναι πεδίο δοκιμών»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου, μετά τον υπερηχητικό βαλλιστικό πυραύλου μέσου βεληνεκούς τύπου Oreshnik που εκτόξευσε η Ρωσία την περασμένη Πέμπτη (21.11.2024) στην πόλη Ντνίπρο.

Οι μαζικές πυραυλικές επιθέσεις και οι επιδρομές δεκάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπολύει η Ρωσία στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ιδιαίτερο προβληματισμό στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ζητάει μεγαλύτερη δυτική στρατιωτική βοήθεια.

«Oι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να καταρρίψουν σχεδόν 50 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα το βράδυ 23 Νοεμβρίου 2024», ανέφερε σήμερα (24.11.2024) ο Ουκρανός Πρόεδρος. με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

This week, air raid alerts have sounded almost daily across Ukraine. Just last night, our air defense forces managed to shot down nearly 50 strike drones. Over the past week, Russia has launched more than 800 guided aerial bombs, around 460 strike drones, and over 20 missiles of… pic.twitter.com/wUeKmbGcIF