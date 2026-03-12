Κόσμος

Οσάκα: Γιγάντιος υπόγειος σωλήνας «πετάχτηκε» 13 μέτρα πάνω από το έδαφος

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έργων
Γιγάντιος υπόγειος σωλήνας
Γιγάντιος υπόγειος σωλήνας

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας, όταν ένας γιγάντιος υπόγειος σωλήνας μήκους σχεδόν 30 μέτρων, «αναδύθηκε» ξαφνικά από το έδαφος σε εργοτάξιο της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Οσάκα της Ιαπωνίας, ο σωλήνας εκτινάχθηκε περίπου 13 μέτρα πάνω από το έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έργων που αφορούν τη σύνδεση ενός υπάρχοντος αποχετευτικού αγωγού με δεξαμενή αποθήκευσης νερού, η οποία προορίζεται για τη διαχείριση των έντονων βροχοπτώσεων.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους για λόγους ασφαλείας, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια του ασυνήθιστου συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

