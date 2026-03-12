Οσάκα: Γιγάντιος υπόγειος σωλήνας «πετάχτηκε» 13 μέτρα πάνω από το έδαφος

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας, όταν ένας γιγάντιος υπόγειος σωλήνας μήκους σχεδόν 30 μέτρων, «αναδύθηκε» ξαφνικά από το έδαφος σε εργοτάξιο της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Οσάκα της Ιαπωνίας, ο σωλήνας εκτινάχθηκε περίπου 13 μέτρα πάνω από το έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έργων που αφορούν τη σύνδεση ενός υπάρχοντος αποχετευτικού αγωγού με δεξαμενή αποθήκευσης νερού, η οποία προορίζεται για τη διαχείριση των έντονων βροχοπτώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Osaka’s latest pop-up is… a giant sewer pipe?



People in Osaka got a shock when a 13-meter section of a huge sewer pipe burst straight up out of the ground, taking sections of the road with it. https://t.co/PeM2d9RyJf pic.twitter.com/k4NmiWGPO8 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) March 12, 2026

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους για λόγους ασφαλείας, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια του ασυνήθιστου συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.