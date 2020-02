Με μια αγκαλιά Όσκαρ έφυγε από την 92η Τελετή των Κινηματογραφικών Βραβείων ο Μπονγκ Τζουν Χο, ο σκηνοθέτης της ταινίας Παράσιτα κάνοντας τους συμπατριώτες του στη Νότια Κορέα να παραληρούν.

Ενθουσιασμός, υπερηφάνεια και συγκίνηση επικρατούν σήμερα στη νοτιοκορεατική κοινωνία έπειτα από την επιτυχία της ταινίας “Παράσιτα”. Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι η ταινία έγραψε ιστορία στον νοτιοκορεατικό κινηματογράφο, αλλά και στα Όσκαρ.

Η ταινία του νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο με θέμα το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους στην πατρίδα του έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία που απέσπασε την ύψιστη διάκριση του Χόλιγουντ προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Νότια Κορέα.

Ακόμη και ο πρόεδρος της χώρας Μουν Τζάε-ιν δήλωσε κατενθουσιασμένος με την διεθνή αναγνώριση που απέσπασε ο νοτιοκορεατικός κινηματογράφος.

“Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την δύναμη και την υπερηφάνεια που εμπνέει (η ταινία) στον νοτιοκορεατικό λαό. Είμαι πολύ υπερήφανος για τον σκηνοθέτη Μπονγκ Τζουν-χο και για τους συντελεστές”, δήλωσε.

Τα “Παράσιτα” κέρδισαν τέσσερα Όσκαρ–καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας–διαψεύδοντας εκείνους που προέβλεπαν ότι η Ακαδημία θα περιφρονούσε μια υποτιτλισμένη ασιατική ταινία.

Οι λάτρεις του νοτιοκορεατικού κινηματογράφου αντέδρασαν με ενθουσιασμό.

“Μου’ ρχονται δάκρυα”, έγραψε ένας χρήστης του Twitter. “Είμαι τόσο υπερήφανος για τον Μπονγκ Τζουν-χο. Είναι υπέροχο να ακούς επινίκια ομιλία στα κορεατικά”.

Ένας άλλος αστειεύτηκε: “Δεν θα έπρεπε σήμερα να κηρυχθεί αργία;”.

Η ηθοποιός Σάντρα Ο, η οποία είναι γνωστή από την τηλεοπτική σειρά Grey’s Anatomy είναι Καναδή, κόρη Νοτιοκορεατών μεταναστών και ήταν μια από τις παρουσιάστριες της τελετής στο Λος Άντζελες: “Τόσο υπερήφανη που είμαι Κορεάτισσα!”, έγραψε στο Twitter μαζί με τα συγχαρητήριά της.

Congratulations @ParasiteMovie So so proud to be Korean 🇰🇷❤️ pic.twitter.com/aISEy1HUpz