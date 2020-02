Η ταινία έκπληξη της χρονιάς από τη Νότια Κορέα, τα Παράσιτα είναι αδιαμφισβήτητα ο νικητής των φετινών βραβείων Όσκαρ! Η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο πήρε το Όσκαρ καλύτερης Ταινίας, και καλύτερης Σκηνοθεσίας. Με άλλα λόγια πήρε τα δυο κορυφαία βραβεία της βραδιάς των ‘Οσκαρ. Και πήρε και άλλα δυο βραβεία που δεν είναι σε καμία περίπτωση αμελητέα, αυτό της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και πρωτότυπου σεναρίου. Το Όσκαρ Καλύτερης παρουσίασε με τον απαράμιλλο τρόπο της η σπουδαία Τζέιν Φόντα.

Τα Παράσιτα φυσικά και έγραψαν ιστορία. Από το καλοκαίρι του 2019 που βγήκαν στις αίθουσες όλοι οι σινεφίλ μιλούσαν για την ταινία που τους καθήλωσε, μια ταινία υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ,. Μια ταινία που σύμφωνα με την κριτική της εφημερίδας The Wall Street Journal «είναι πάντα μπροστά από τον θεατή της, σε κάθε σεκάνς».

Click4More Λεπτό προς λεπτό όλα όσα έγιναν στα Όσκαρ

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Μπονγκ παίρνοντας το βραβείο Σκηνοθεσίας είπε χαριτολογώντας ότι με το βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας που είχε πάρει είχε αρχίσει πια να χαλαρώνει. Αλλά για καλή του τύχη διαψεύστηκε. Κερδίζοντας το βραβείο σκηνοθεσίας πήρε το αγαλματίδιο που διεκδικούσαν το ιερό τέρας του Χόλιγουντ Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο Σαμ Μέντες και ο Τοντ Φίλιπς με τον «Τζόκερ» του. Και ο σκηνοθέτης της ταινίας Παράσιτα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον μέντορά του Μάρτιν Σκορτσέζε λέγοντας ότι του χρωστάει σχεδόν τα πάντα!

Η γιορτή του κινηματογράφου, η 92η τελετή των βραβείων Όσκαρ, άρχισε το βράδυ της Κυριακής (τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) με μια εκκεντρική ερμηνεία της Τζανέλ Μονέ, τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, με πολλούς Τζόκερ να χορεύουν στους ρυθμούς ενός τραγουδιού από το φιλμ «Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful day in the neighborhood).

Η βραδιά, ήταν σε γενικές γραμμές από τις πιο βαρετές που έχουμε δει σε απονομές Όσκαρ. Ήταν διεκπεραιωτική. Λίγο, άντε να δώσουμε τα βραβεία και να πάμε στα πάρτι. Χωρίς παρουσιαστή, όπως είναι τα τελευταία χρόνια, αλλά με κάποιες καλές εμφανίσεις από τους ηθοποιούς που παρουσίαζαν τα βραβεία. Αυτά ήταν και τα highlights της βραδιάς. Από την 92η τελετή των βραβείων Όσκαρ έλειψε η μαγεία, έλειψε η πρωτοτυπία, έλειψαν πολλά…

Ευτυχώς υπήρξαν η Μάγια Ρούντολφ και η Κρίστεν Γουίγκ που προσπάθησαν να δείξουν το ταλέντο τους κάνοντας επί της ουσίας οντισιόν μπας και τις προσέξει κανένας σκηνοθέτης.

Κατά τα λοιπά αν εξαιρέσει κανείς την ευχάριστη έκπληξη με τα Παράσιτα όλοι οι υπόλοιποι νικητές ήταν προβλέψιμοι.

Στις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η ατάκα του Τομ Χανκς στο τέλος της παρουσίασης του Μουσείου της Ακαδημίας στον Κέρκ Ντάγκλας όπου φώναξε την επική ατάκα: «I am Spartacus!»

Το Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου όπως ήταν αναμενόμενο πήγε στον Joker του Χοακίν Φοίνιξ. Το βραβείο παρουσίασε η υπέροχη Ολίβια Κόλμαν, η οποία έκανε το κοινό πολλές φορές να γελάσει λέγοντας για τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά της ότι το να κερδίζεις ένα όσκαρ σε γερνάει αλλά και ότι η περσινη βραδιά των Όσκαρ ήταν η καλύτερη στην ζωή του συζύγου της…

Ο νικητής του Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για όλες τις αδικίες του κόσμου, και προσπάθησε μέσα από την ομιλία του να αφυπνίσει τον πλανήτη για την κακοποίηση του περιβάλλοντος. Και συγκίνησε πολύ στο τέλος αναφερόμενος σε έναν στίχο που έγραψε ο πρόωρα χαμένος αδερφός του Ρίβερ όταν ήταν 17 ετών.

Το Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου πήγε στην Ρενέ Ζελβέγκερ για την συγκλονιστική ερμηνεία της στην ταινία Judy όπου ερμήνευσε με τελειότητα την σπουδαία Τζούντι Γκάρλαντ. Κλείνοντας την ομιλία της η Ζελβέγκερ αναφέρθηκε στην Τζούντι Γκάρλαντ λέγοντας ότι είναι ανάμεσά μας.

Όσο για τις μικρές κατηγορίες, κανείς δεν έμεινε δυσαρεστημένος. Τα Όσκαρ Β Ανδρικού και Β Γυναικείου Ρόλου πήγαν σ’ εκείνους που περιμέναμε, δηλαδή στον Μπραντ Πιτ και την Λόρα Ντερν αντίστοιχα.

Η βραδιά άνοιξε με το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, το οποίο κέρδισε ο 56χρονος Μπραντ Πιτ — είναι το πρώτο του αγαλματίδιο για ρόλο στη μεγάλη οθόνη, έχει πάντως κερδίσει ένα ως παραγωγός το 2014 — για την ερμηνεία του στο φιλμ «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η Λόρα Ντερν, η καριέρα της οποίας στο Χόλιγουντ διαρκεί τέσσερις δεκαετίες, κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ — δεύτερου γυναικείου ρόλου — για την ενσάρκωση μιας αδίστακτης δικηγόρου που αναλαμβάνει να χειριστεί μια υπόθεση διαζυγίου στην οικογενειακή ταινία «Ιστορία γάμου» (Marriage Story). «Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έκαναν ποτέ», είπε η Ντερν, που κλείνει τα 53 της σήμερα (Δευτέρα), παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Η κόρη του επιτυχημένου ηθοποιού Μπρους Ντερν και της Ντάιαν Λαντ αφιέρωσε το βραβείο στη 84χρονη μητέρα της, η οποία τη συνόδευσε στην τελετή απονομής.

Δείτε εδώ όλη τη λίστα με τους νικητές των Όσκαρ

Όσκαρ Καλύτερης ταινίας:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου:

Αντόνιο Μπαντέρας “Pain and Glory”

Λεονάρντο Ντι Κάπριο “Once Upon a Time in Hollywood”

Ανταμ Ντράιβερ “Marriage Story”

Χοακίν Φοίνιξ “Joker”

Τζόναθαν Πράις “The Two Popes”

Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου:

Σύνθια Ερίβο “Harriet”

Σκάρλετ Γιόχανσον “Marriage Story”

Σαοΐρζε Ρόναν “Little Women”

Σαρλίζ Θερόν “Bombshell”

Ρενέ Ζελβέγκερ “Judy”

Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου:

Τομ Χανκς, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Άντονι Χόπκινς, “The Two Popes”

Αλ Πατσίνο, “The Irishman”

Τζο Πέσι, “The Irishman”

Μπραντ Πιτ, “Once Upon a Time in Hollywood”

Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου:

Κάθι Μπέιτς, “Richard Jewell”

Λόρα Ντερν, “Marriage Story”

Σκάρλετ Γιόχανσον, “Jojo Rabbit”

Φλόρενς Πακ, “Little Women”

Μαργκότ Ρόμπι, “Bombshell”

Όσκαρ Σκηνοθεσίας:

Μάρτιν Σκορτσέζε, “The Irishman”

Τοντ Φίλιπς, “Joker”

Σαμ Μέντες, “1917”

Κουέντιν Ταραντίνο, “Once Upon a Time in Hollywood”

Μπονγκ Χουν Χο, “Parasite”

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων:

“How to Train Your Dragon: The Hidden World” Dean DeBlois

“I Lost My Body” Jeremy Clapin

“Klaus” Sergio Pablos

“Missing Link” Chris Butler

“Toy Story 4” Josh Cooley

Όσκαρ Κινουμένων Σχεδίων μικρού μήκους:

“Dcera,” Daria Kashcheeva

“Hair Love,” Matthew A. Cherry

“Kitbull,” Rosana Sullivan

“Memorable,” Bruno Collet

“Sister,” Siqi Song

Όσκαρ Διασκευασμένου σεναρίου:

“The Irishman,” Steven Zaillian

“Jojo Rabbit,” Taika Waititi

“Joker,” Todd Phillips, Scott Silver

“Little Women,” Greta Gerwig

“The Two Popes,” Anthony McCarten

Όσκαρ Πρωτότυπου σεναρίου:

“Knives Out,” Rian Johnson

“Marriage Story,” Noah Baumbach

“1917,” Sam Mendes and Krysty Wilson-Cairns

“Once Upon a Time in Hollywood,” Quentin Tarantino

“Parasite,” Bong Joon-ho, Jin Won Han

Όσκαρ Φωτογραφίας:

“The Irishman,” Rodrigo Prieto

“Joker,” Lawrence Sher

“The Lighthouse,” Jarin Blaschke

“1917,” Roger Deakins

“Once Upon a Time in Hollywood,” Robert Richardson

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ:

“American Factory,” Julia Rieichert, Steven Bognar

“The Cave,” Feras Fayyad

“The Edge of Democracy,” Petra Costa

“For Sama,” Waad Al-Kateab, Edward Watts

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Όσκαρ Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους:

“In the Absence,” Yi Seung-Jun and Gary Byung-Seok Kam

“Learning to Skateboard in a Warzone,” Carol Dysinger

“Life Overtakes Me,” Kristine Samuelson and John Haptas

“St. Louis Superman,” Smriti Mundhra and Sami Khan

“Walk Run Cha-Cha,” Laura Nix

Όσκαρ ταινίας Μικρού μήκους:

“Brotherhood,” Meryam Joobeur

“Nefta Football Club,” Yves Piat

“The Neighbors’ Window,” Marshall Curry

“Saria,” Bryan Buckley

“A Sister,” Delphine Girard

Όσκαρ Καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας:

“Corpus Christi,” Jan Komasa

“Honeyland,” Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

“Les Miserables,” Ladj Ly

“Pain and Glory,” Pedro Almodovar

“Parasite,” Bong Joon Ho

Όσκαρ Μοντάζ:

“Ford v Ferrari,” Michael McCusker, Andrew Buckland

“The Irishman,” Thelma Schoonmaker

“Jojo Rabbit,” Tom Eagles

“Joker,” Jeff Groth

“Parasite,” Jinmo Yang

Όσκαρ Μοντάζ ήχου:

“Ford v Ferrari,” Don Sylvester

“Joker,” Alan Robert Murray

“1917,” Oliver Tarney, Rachel Tate

“Once Upon a Time in Hollywood,” Wylie Stateman

“Star Wars: The Rise of SkyWalker,” Matthew Wood, David Acord

Όσκαρ Μιξάζ:

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood”

Όσκαρ Παραγωγής:

“The Irishman,” Bob Shaw and Regina Graves

“Jojo Rabbit,” Ra Vincent and Nora Sopkova

“1917,” Dennis Gassner and Lee Sandales

“Once Upon a Time in Hollywood,” Barbara Ling and Nancy Haigh

“Parasite,” Lee Ha-Jun and Cho Won Woo, Han Ga Ram, and Cho Hee

Όσκαρ Μουσικής:

“Joker,” Hildur Guðnadóttir

“Little Women,” Alexandre Desplat

“Marriage Story,” Randy Newman

“1917,” Thomas Newman

“Star Wars: The Rise of Skywalker,” John Williams

Όσκαρ Τραγουδιού:

“I Can’t Let You Throw Yourself Away,” “Toy Story 4”

“I’m Gonna Love Me Again,” “Rocketman”

“I’m Standing With You,” “Breakthrough”

“Into the Unknown,” “Frozen 2”

“Stand Up,” “Harriet”

Όσκαρ Μέικ απ και κομμώσεις

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917”

Όσκαρ Κοστουμιών:

”The Irishman,” Sandy Powell, Christopher Peterson

“Jojo Rabbit,” Mayes C. Rubeo

“Joker,” Mark Bridges

“Little Women,” Jacqueline Durran

“Once Upon a Time in Hollywood,” Arianne Phillips

Όσκαρ Οπτικών Εφέ:

“Avengers Endgame”

“The Irishman”

“1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”