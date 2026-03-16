Όσκαρ 2026: O «αντιπολεμικός» Μπαρδέμ, το βραβείο που δεν πήρε ο Σαλαμέ και η αναφορά του παρουσιαστή για τον Επστάιν

Η μεγάλη βραδιά των Όσκαρ 2026 έφτασε και πέρασε. Μεγάλος νικητής της βραδιάς των 98ων Βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε η ταινία «One Battle After Another», η οποία κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ολοκλήρωσε την πορεία της στη φετινή τελετή με έξι συνολικά αγαλματίδια.

Στη δεύτερη θέση της βραδιάς με 4 βραβεία Όσκαρ βρέθηκε το «Sinners». Πρόκειται για τα Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Michael B. Jordan, Πρωτότυπου Σεναρίου για τον Ράιαν Κούγκλερ, Φωτογραφίας, και Πρωτότυπης Μουσικής. Το «Sinners» είχε συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον στη φετινή τελετή, καθώς κατέγραψε ρεκόρ 16 υποψηφιοτήτων, τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων για ταινία σε μία χρονιά.

Η βραδιά κύλισε με πολλά υπονοούμενα για την ΑΙ εποχή, το σκάνδαλο που ακούει στο όνομα Τζέφρι Επστάιν και τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή χωρίς όμως να λείπουν οι συγκινήσεις.

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου εξασφάλισε ο Michael B. Jordan με το Sinners ενώ το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου πήγε στη Jessie Buckley για το Hamnet. Βραβείο σκηνοθεσίας σήκωσε ο Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another» ενώ τα Όσκαρ για τους Β΄ Ρόλους πήρε ο Sean Penn και πάλι για το «One Battle After Another» και η Amy Madigan με το Weapons. Παρουσιαστής και φέτος ο αγαπημένος Conan O’Brien.

JUST IN: The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to Michael B. Jordan for “Sinners.” #Oscars pic.twitter.com/VOvYuqiASq — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Ο Sean Penn με το αποψινό του βραβείο (Β’ Ανδρικός Ρόλος), έγινε ο 4ος άνδρας ηθοποιός που παίρνει 3 Όσκαρ.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο Γιώργος Λάνθιμος με τη Bungonia δεν κέρδισε κανένα βραβείο ενώ αγαλματίδιο εξασφάλισε και η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντής στην κατηγορία Casting για την ταινία «One battle after Another».

Αναλυτικά όλοι οι νικητές των βραβείων Όσκαρ 2026:

Καλύτερη Ταινία

-One Battle after Another – Warner Bros

Σκηνοθεσία

-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another

Α’ Γυναικείος Ρόλος

-Jessie Buckley για το Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος

-Michael B. Jordan για το Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

-Paul Thomas Anderson για το One Battle after Another

Πρωτότυπο Σενάριο

-Ryan Coogler για το Sinners

B’ Γυναικείος Ρόλος

-Amy Madigan για το Weapons

Β’ Ανδρικός Ρόλος

-Sean Pen για το One Battle after Another

Μουσική

-Ludwig Gορansson για το Sinners

Κοστούμια

-Kate Hawley για το «Frankenstein»

Φωτογραφία

-Autumn Durald Arkapaw για το Sinners

Μοντάζ

-Andy Jurgensen για το One Battle after Another

Τραγούδι

-«Golden» από το «KPop Demon Hunters»

Σκηνογραφία

-Tamara Deverell για το «Frankenstein»

Δεθνής Ταινία

-«Sentimental Value» (Νορβηγία)

Ταινία Animation

-KPop Demon Hunters

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

-Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

-All the Empty Rooms

Οπτικά Εφέ

-Avatar: Fire and Ash

Ήχος

-F1

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Frankenstein

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

-The Girl Who Cried Pearls

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action – Δύο οι νικητές καθότι σημειώθηκε ισοπαλία

-Two People Exchanging Saliva

-The Singers

Casting

-Κασάντρα Κουλουκούντις για το One Battle after Another

Η μπηχτή του Conan O’ Brien για το σκάνδαλο Επστάιν

Στον εναρκτήριο μονόλογό του, ο παρουσιαστής των Όσκαρ, Conan O’ Brien αναφέρθηκε στο γεγονός πως φέτος δεν υπήρχαν Βρετανοί υποψήφιοι στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου κάνοντας σαφή σύνδεση με το σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν.

«Είναι η πρώτη φορά από το 2012 που δεν έχουμε Βρετανούς υποψήφιους για τις κατηγορίες Α’ Γυναικείου και Ανδρικού Ρόλου», είπε αρχικά παριστάνοντας στη συνέχεια έναν Βρετανό πολίτη.

Conan O'Brien jokes during his opening monologue at the #Oscars that there are no British nominees in the Best Actor or Actress categories because "they arrest their pedophiles."





«Τουλάχιστον εμείς συλλαμβάνουμε τους παιδόφιλούς μας», σχολίασε με το κοινό να γελά και να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ηχηρό μήνυμα από τον Javier Bardem για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή

«Κανένας πόλεμος, ελευθερώστε την Παλαιστίνη» ήταν το μήνυμα του Javier Bardem με το που ανέβηκε στην σκηνή για την απονομή βραβείου.

Ο γνωστός ηθοποιός εμφανίστηκε και με σχετική κονκάρδα καρφωμένη στο κοστούμι του.

Δίπλα του χαμογελαστή η Priyanka Chopra που συμφωνούσε με τις δηλώσεις του.

Η συγκλονιστική ομιλία μητέρας παιδιού που σκοτώθηκε στο Ουβάλντε

Το «All the Empty Rooms», μια ταινία μικρού μήκους για παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις με όπλα σε σχολεία, απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους στα Όσκαρ 2026.

Gloria Cazares: My daughter Jackie was nine years old when she was killed in Uvalde. Since that day, her bedroom has been frozen in time. Jackie is more than just a headline. She is our light and our life. Gun violence is now the number one cause of death in kids and teens. We… pic.twitter.com/vRozDhs4hD — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) March 16, 2026

Μία από τους παραλήπτες του βραβείου ήταν η μητέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε στην επίθεση στο δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας, το 2022. «Από εκείνη την ημέρα, το δωμάτιό της έχει παγώσει στον χρόνο», είπ η Gloria Cazares.

«Η Jackie είναι κάτι παραπάνω από ένας τίτλος στις ειδήσεις. Είναι το φως και η ζωή μας. Η ένοπλη βία είναι πλέον η Νο. 1 αιτία θανάτου για παιδιά και εφήβους. Πιστεύουμε ότι αν ο κόσμος μπορούσε να δει τα άδεια δωμάτιά τους, θα ήμασταν μια διαφορετική Αμερική».

Κασσάνδρα Κουλουκουντίς: Η Ελληνίδα που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ για Καλύτερο Κάστινγκ

Η ελληνικής καταγωγής Κασσάνδρα Κουλουκουντίς έγραψε ιστορία στα φετινά Όσκαρ του 2026 καθώς πήρε το βραβείο ως διευθύντρια κάστινγκ κέρδισε το πρώτο χρυσό αγαλματίδιο που απονεμήθηκε ποτέ στη συγκεκριμένη κατηγόρια. Η διάκρισή της σηματοδοτεί και τη θεσμική αναγνώριση ενός επαγγέλματος που επί δεκαετίες παρέμενε στο παρασκήνιο.

Η Κασσάνδρα Κουλουκουντίς τιμήθηκε με το βραβείο από την αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τη δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another», το φιλμ δηλαδή που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της βραδιάς με συνολικά 6 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα σε αυτά το καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου και Β’ ανδρικού ρόλου.

Για πρώτη φορά γυναίκα νικήτρια στην κατηγορία «Φωτογραφία»

Η Ότον Ντουράλντ Αρκαπάου κέρδισε το Όσκαρ για Φωτογραφία με την ταινία Sinners. Πρόκειται για την πρώτη φορά που κερδίζει την συγκεκριμένη κατηγορία γυναίκα αλλά και την πρώτη φορά που είναι υποψήφια έγχρωμη γυναίκα.

Πλάνα από το αφιέρωμα In Memoriam για όλες τους καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή φέτος

Φίλοι τους και ηθοποιοί ανέβηκαν στην σκηνή, τα φώτα έσβησαν, και στην μεγάλη οθόνη του θεάτρου έπαιξαν οι φωτογραφίες τους και πλάνα από τις συμμετοχές τους σε γνωστές σειρές και ταινίες.

Ιδιαίτερη μνεία στον Rob Reiner που βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με τον σύζυγό του, από τον γιο τους.

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ με κονκάρδα που γράφει «Όχι στον πόλεμο».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έφυγε με άδεια χέρια.

Η Amy Madigan κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλο με την ταινία Weapons

Η Anne Hathaway στο κόκκινο χαλί πριν μπει στην αίθουσα για την έναρξη της τελετής.

Η Ντέμι Μουρ περσινή υποψήφια για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου εξασφάλισε ο Michael B. Jordan με το Sinners.

Ο Πέδρο Πασκάλ

Η Έμα Στόουν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην ταινία Bugonia.

Η εκθαμβωτική Νικόλ Κίντμαν.

Όσκαρ 2026: Τι περιλαμβάνει η τσάντα-δώρο των 350.000 δολαρίων

Aκόμη και οι υποψήφιοι των Όσκαρ που τελικά δεν καταφέρνουν να κερδίσουν το πολυπόθητο αγαλματίδιο δεν φεύγουν με άδεια χέρια. Κάθε χρόνο, ορισμένοι από τους βασικούς διεκδικητές των βραβείων λαμβάνουν τις περίφημες τσάντες δώρων «Everyone Wins», μια πολυτελή συλλογή εμπειριών ταξιδιού, θεραπειών ευεξίας και προϊόντων lifestyle.

Τα πακέτα δημιουργούνται από την εταιρεία μάρκετινγκ Distinctive Assets με έδρα το Λος Άντζελες και αποτελούν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή θεσμό γύρω από την τελετή των Όσκαρ. Παρότι συχνά συνδέονται με τα βραβεία, δεν αποτελούν επίσημη πρωτοβουλία της Ακαδημίας, αλλά μια ιδιωτική εμπορική δράση στην οποία εταιρείες προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες με αντάλλαγμα τη δημοσιότητα που προκύπτει όταν αποκαλύπτεται το περιεχόμενο των δώρων.

Οι πολυτελείς αυτές τσάντες μοιράζονται συνήθως στους υποψηφίους των τεσσάρων κατηγοριών ερμηνείας καθώς και στον υποψήφιο για το βραβείο σκηνοθεσίας. Η φετινή έκδοση εκτιμάται ότι φτάνει σε αξία περίπου τις 350.000 δολάρια, με μεγάλο μέρος του ποσού να προέρχεται από ταξιδιωτικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών προσφορών περιλαμβάνεται διαμονή σε πολυτελή βίλα στην Ibiza για έως και 16 άτομα, αλλά και ταξίδι στη Sri Lanka. Παράλληλα, στο πακέτο προστέθηκε φέτος και μια πιο ασυνήθιστη παροχή: δωρεάν συμβουλευτική για προγαμιαίο συμβόλαιο από δικηγορικό γραφείο οικογενειακού δικαίου στην Καλιφόρνια.