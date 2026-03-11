Κόσμος

Όσλο: Τρεις συλλήψεις υπόπτων για τη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ

«Είναι ύποπτοι για τρομοκρατική βομβιστική επίθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της αστυνομίας Κρίστιαν Χάλτο
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο / NTB / Fredrik Varfjell / via REUTERS

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή (08.03.2026) στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο.

Η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί από έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του προξενικού τμήματος της πρεσβείας στο Όσλο αλλά όχι τραυματισμούς, είχαν αναφέρει οι νορβηγικές αρχές.

«Είναι ύποπτοι για τρομοκρατική βομβιστική επίθεση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της αστυνομίας Κρίστιαν Χάλτο.

Οι φωτογραφίας ενός εκ των υπόπτων που δημοσιοποιήθηκαν από την αστυνομία τη Δευτέρα δείχνουν ένα άτομο με κουκούλα, του οποίου το πρόσωπο δεν είναι ορατό, να φοράει σκούρα ρούχα και να κρατάει μια τσάντα ή σακίδιο πλάτης.

Ο ύποπτος που ψάχνουν οι νορβηγικές αρχές

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνουν έναν κουκουλοφόρο που φοράει μαύρα ρούχα και μεταφέρει τσάντα ή σακίδιο. Το πρόσωπο του υπόπτου δεν φαίνεται.

Αστυνομικές δυνάμεις έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο
Αστυνομικές δυνάμεις έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο / NTB / Fredrik Varfjell / via REUTERS

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεσμεύτηκε για ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
60
57
55
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μακρόν: «Διατήρηση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας» - «Οι G7 έχουμε τεράστιο αντίκτυπο στον κόσμο» λέει ο Τραμπ
Οι δύο ηγέτες έκαναν αυτές τις δηλώσεις μετά την πρόταση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές
French President Emmanuel Macron chairs a video conference of G7 leaders to discuss the fallout of the war in Iran on the world economy, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, at the Elysee Palace in Paris, France, March 11, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool
Newsit logo
Newsit logo