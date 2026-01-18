Κόσμος

Ουαλία: Άγνωστοι έσωσαν μωρό 9 μηνών, όταν το έβγαλαν από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Είχαν κολλήσει οι πόρτες του αυτοκινήτου και το έβγαλαν με ρίσκο τη ζωή τους
Οι δύο άνδρες, η μητέρα και το μωρό
Οι δύο άνδρες, η μητέρα και το μωρό / Photo / X

Ήρωες έγιναν δύο περαστικοί για ένα μωρό μόλις 9 μηνών στην Ουαλία, όταν το έσωσαν από το φλεγόμενο αυτοκίνητο που βρισκόταν λίγο πριν καεί ολοσχερώς.

Το μωρό είναι καλά στην υγεία του και η μητέρα ευχαρίστησε τους δύο αγνώστους που το έσωσαν από το αυτοκίνητό της που καιγόταν σε δρόμο της Ουαλίας, λίγα δευτερόλεπτα πριν το «καταπιούν» οι φλόγες.

Η 21χρονη Άλεξ ΜακΚλιν οδηγούσε στον δρόμο Α465 κοντά στο Merthyr Tydfil, πηγαίνοντας το μωρό της, τη μικρή Λάιλα, σε παιδική δραστηριότητα, όταν ξαφνικά το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς και να χάνει δύναμη. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και βγήκε έξω, όμως δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες για να βγάλει το παιδί της από το πίσω κάθισμα.

 

Σε κατάσταση πανικού προσπαθούσε να σπάσει το τζάμι με τα κλειδιά της και φώναζε για βοήθεια, καθώς οι φλόγες ήταν ορατές.

Τότε σταμάτησαν δύο άνδρες, ο Γουέσλι Μπέινον και ο θείος του, Μαρκ Γουίλντινγκ. Ο Γουέσλι μπήκε από την πόρτα του οδηγού, έλυσε τη ζώνη του μωρού και ο Μαρκ το τράβηξε έξω ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Η μικρή Λάιλα δεν έπαθε τίποτα και το Σάββατο 17.01.2026, η μητέρα της συναντήθηκε ξανά με τους δύο άνδρες για να τους ευχαριστήσει και να τους δώσει δώρα, αναφέρει το BBC.

Όπως είπε, θα λέει πάντα στο παιδί της ποιοι ήταν οι άνθρωποι που της έσωσαν τη ζωή και δεν θα ξεχάσει ποτέ την πράξη τους.

Ο Άλεξ είπε ότι από τη μέρα του περιστατικού νιώθει πολύ συγκινημένος, ειδικά όταν ο ίδιος και ο θείος του χαρακτηρίστηκαν «ήρωες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τηλέφωνό του δεν σταματούσε να χτυπά.

Τόνισε ότι η αναγνώριση είναι μεν ευχάριστη, αλλά δεν έκαναν αυτό που έκαναν για τα «μπράβο». Πρόσθεσε πως το γεγονός ότι ξέρει πως βοήθησαν ουσιαστικά, όχι μόνο το μωρό αλλά και τη μητέρα του και όλη την οικογένεια, σημαίνει πάρα πολλά για εκείνον. «Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα περνούσαν αν δεν είχαμε προλάβει να βγάλουμε το παιδί», είπε.

Η συμβουλή του προς τον κόσμο, είναι απλή: «Σταματήστε και βοηθήστε. Μπορεί να αλλάξετε τη ζωή κάποιου, όπως κάναμε κι εμείς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
125
97
80
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αποχωρούν οι Γερμανοί στρατιώτες από την Γροιλανδία – «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν το ΝΑΤΟ» απαντούν οι «8» στον Τραμπ
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία εκφράζουν παράλληλα την αλληλεγγύη τους στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας
Γερμανοί στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία
27
Politico: «Η ΕΕ εξετάζει αδιανόητα αντίποινα στον Τραμπ που κλιμακώνει τις απειλές για την Γροιλανδία»
«Εάν η Ευρώπη θέλει επιτέλους να ανακτήσει τον σεβασμό των πολιτών της και του υπόλοιπου κόσμου, πρέπει να αντισταθεί σε αυτή την προσπάθεια ταπείνωσης» τονίζει Γάλλος πρώην διπλωμάτης
Διαδηλωτές στη Γροιλανδία κατά του Ντόναλντ Τραμπ 6
Newsit logo
Newsit logo