Ουαλία: Άγνωστοι έσωσαν μωρό 9 μηνών, όταν το έβγαλαν από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Ήρωες έγιναν δύο περαστικοί για ένα μωρό μόλις 9 μηνών στην Ουαλία, όταν το έσωσαν από το φλεγόμενο αυτοκίνητο που βρισκόταν λίγο πριν καεί ολοσχερώς.

Το μωρό είναι καλά στην υγεία του και η μητέρα ευχαρίστησε τους δύο αγνώστους που το έσωσαν από το αυτοκίνητό της που καιγόταν σε δρόμο της Ουαλίας, λίγα δευτερόλεπτα πριν το «καταπιούν» οι φλόγες.

Η 21χρονη Άλεξ ΜακΚλιν οδηγούσε στον δρόμο Α465 κοντά στο Merthyr Tydfil, πηγαίνοντας το μωρό της, τη μικρή Λάιλα, σε παιδική δραστηριότητα, όταν ξαφνικά το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς και να χάνει δύναμη. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και βγήκε έξω, όμως δεν μπορούσε να ανοίξει τις πόρτες για να βγάλει το παιδί της από το πίσω κάθισμα.

Two strangers rescued a nine-month-old baby from a burning car.



Alex McClean from Ebbw Vale, Blaenau Gwent, called Wesley Beynon and his uncle Marc Willding from Merthyr Tydfil, “literal lifesavers” for saving her baby.



When Alex car began to smoke and, although she managed to… pic.twitter.com/rETG7Gek7l — Tony (@TonyL_01) January 18, 2026

Σε κατάσταση πανικού προσπαθούσε να σπάσει το τζάμι με τα κλειδιά της και φώναζε για βοήθεια, καθώς οι φλόγες ήταν ορατές.

Τότε σταμάτησαν δύο άνδρες, ο Γουέσλι Μπέινον και ο θείος του, Μαρκ Γουίλντινγκ. Ο Γουέσλι μπήκε από την πόρτα του οδηγού, έλυσε τη ζώνη του μωρού και ο Μαρκ το τράβηξε έξω ενώ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Η μικρή Λάιλα δεν έπαθε τίποτα και το Σάββατο 17.01.2026, η μητέρα της συναντήθηκε ξανά με τους δύο άνδρες για να τους ευχαριστήσει και να τους δώσει δώρα, αναφέρει το BBC.

Όπως είπε, θα λέει πάντα στο παιδί της ποιοι ήταν οι άνθρωποι που της έσωσαν τη ζωή και δεν θα ξεχάσει ποτέ την πράξη τους.

Ο Άλεξ είπε ότι από τη μέρα του περιστατικού νιώθει πολύ συγκινημένος, ειδικά όταν ο ίδιος και ο θείος του χαρακτηρίστηκαν «ήρωες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τηλέφωνό του δεν σταματούσε να χτυπά.

Τόνισε ότι η αναγνώριση είναι μεν ευχάριστη, αλλά δεν έκαναν αυτό που έκαναν για τα «μπράβο». Πρόσθεσε πως το γεγονός ότι ξέρει πως βοήθησαν ουσιαστικά, όχι μόνο το μωρό αλλά και τη μητέρα του και όλη την οικογένεια, σημαίνει πάρα πολλά για εκείνον. «Δεν θέλω καν να φανταστώ τι θα περνούσαν αν δεν είχαμε προλάβει να βγάλουμε το παιδί», είπε.

Η συμβουλή του προς τον κόσμο, είναι απλή: «Σταματήστε και βοηθήστε. Μπορεί να αλλάξετε τη ζωή κάποιου, όπως κάναμε κι εμείς».