Τραγικό θάνατο βρήκαν τέσσερις έφηβοι, που πήγαιναν για κάμπινγκ στην περιοχή της Ουαλίας και κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Οι τέσσερις νέοι αγνοούνταν από το Σάββατο, όποτε και έφυγαν από τα σπίτια τους για να κάνουν κάμπινγκ στο Εθνικό Πάρκο Σνοουντόνια στην Ουαλία. Ωστόσο, έκτοτε κανείς από τους τέσσερις δεν έδωσε σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι έφηβοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους, ενώ αυτό βρέθηκε αναποδογυρισμένο και μισοβυθισμένο στο πλάι ενός δρόμου κοντά στο εθνικό πάρκο. Το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του σε έναν ιδιαίτερα στενό δρόμο που επικρατούν συχνά θυελλώδεις άνεμοι.

Η παρέα των τεσσάρων εφήβων ξεκίνησε από μια γειτονιά του Shrewsbury για να κατασκηνώσουν στον Εθνικό Πάρκο, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στο σημείο.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι τέσσερις νέοι εικάζεται ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 48 ώρες πριν, αλλά οι αρχές δεν κατάφεραν να τους εντοπίσουν παρά μόνο την Τρίτη καθώς στην περιοχή επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Family and friends have been paying tribute to the four teenage boys who died during a camping trip to North Wales.



The bodies of the A-Level students from Shrewsbury were found inside an overturned and partly submerged car in Snowdonia. pic.twitter.com/VucOVomDeo