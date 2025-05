Ουάσιγκτον: Δολοφονική επίθεση έξω από το Εβραϊκό Μουσείο – Νεκροί δύο εργαζόμενοι της Ισραηλινής Πρεσβείας

Δύο υπάλληλοι της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ουάσινγκτον έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς το βράδυ της Τετάρτης (21.05.2025) κοντά σε Εβραϊκό Μουσείο, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ.

Οι δύο υπάλληλοι που έχασαν τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον ήταν ζευγάρι και επρόκειτο σύντομα να αρραβωνιαστούν. Εχει συλληφθεί ένας άνδρας για την επίθεση.

Ο δράστης ήταν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο πλησίασε μια παρέα τεσσάρων ατόμων που αποχωρούσε από αυτό άνοιξε πυρ, και τραυμάτισε θανάσιμα το ζευγάρι.

Στη συνέχεια προσπάθησε να μπει στο κτίριο όπου και ακινητοποιήθηκε από το προσωπικό ασφαλείας. Ο δράστης, ονομάζεται Ελάιας Ροντρίγκες, είναι 30 ετών και προέρχεται από το Σικάγο και κατά τη σύλληψή του φώναζε συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη:

— VIDEO: Alleged footage of the D.C. Jewish museum attacker Elias Rodrigues being arrested. pic.twitter.com/iRa9JtLLNr — Belaaz News (@TheBelaaz) May 22, 2025

Η Νοέμ έκανε την ανακοίνωση για τους πυροβολισμούς στην Ουάσιγκτον μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X, λίγη ώρα μετά την επίθεση έξω από το Capital Jewish Museum, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από τα γραφεία του FBI στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Two Israeli Embassy staff were senselessly killed tonight near the Jewish Museum in Washington DC. We are actively investigating and working to get more information to share. Please pray for the families of the victims.



We will bring this depraved perpetrator to justice. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025

Για «αποτρόπαιο τρομοκρατικό και αντισημιτικό έγκλημα», κάνει λόγο ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι αρχές των ΗΠΑ θα αναλάβουν ισχυρή δράση κατά των υπευθύνων για αυτή την εγκληματική ενέργεια», δήλωσε ο Ντάνον σε ανάρτησή του. «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί αποφασιστικά για την προστασία των πολιτών και των εκπροσώπων του — οπουδήποτε στον κόσμο».

Israel’s Ambassador says the deadly double shooting happened outside the Capital Jewish Museum where there was an event happening.



He says Israeli embassy employees were also injured.



Pam Bondi AG was on the scene.

pic.twitter.com/RSJiT92kNQ — Patriot Lady (@angelwoman501) May 22, 2025

BREAKING: Two Israeli embassy employees shot and killed in Washington DC, according to @Sec_Noem.



The assailant is still loose and is described as having a goatee and wearing a blue jacket and jeans. pic.twitter.com/UnwD9r8Bu8 — TSD (@SocraticDaily) May 22, 2025

Καταδίκασε την επίθεση ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τους «φρικτούς» φόνους δυο μελών του διπλωματικού προσωπικού της πρεσβείας του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον –άνδρα και γυναίκας–, που διαπράχθηκαν κοντά στο εβραϊκό μουσείο της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

«Αυτοί οι φρικτοί φόνοι» στην Ουάσιγκτον «προφανώς με κίνητρο τον αντισημιτισμό, πρέπει να τερματιστούν τώρα!», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας με κεφαλαία όλα τα γράμματα της τελευταίας λέξης για έμφαση, όπως συνηθίζει. «Το μίσος και η ριζοσπαστικοποίηση δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.