Bonnie Tyler: Το τελευταίο «χειροκρότημα» στην τραγουδίστρια υπό τους ήχους του «Total Eclipse of the Heart», λίγο πριν την ταφή της

Η Bonnie Tyler, η τραγουδίστρια που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το «Total Eclipse of the Heart», έφυγε από τη ζωή στην Πορτογαλία στις 8 Ιουλίου. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα, μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Η σορός της επέστρεψε στη Βρετανία, όπου η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Ουαλία τη Δευτέρα (17.08.26).

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η νεκρική πομπή πέρασε μέσα από τους δρόμους του Mumbles στην Ουαλία, με προορισμό το σπίτι της τραγουδίστριας, το Fernhill. Ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί χειροκροτούσε καθώς περνούσε η νεκροφόρα, ενώ πολλοί τραγουδούσαν το «Total Eclipse of the Heart», την μεγάλη επιτυχία της Bonnie Tyler και πετούσαν λουλούδια πάνω στη νεκροφόρα.

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Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με τη σημαία της Ουαλίας, ενώ δίπλα του υπήρχε μια φωτογραφία της τραγουδίστριας. Το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler ήταν Gaynor Hopkins.

Mumbles says goodbye to #BonnieTyler A dignified silence followed by applause as the hearse approached. The coffin draped in the Welsh flag 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Thousands line the streets. A truly moving moment. pic.twitter.com/83cTEj3XEl — Kevin Hughes (@Popprince) August 15, 2026

Τις λεπτομέρειες για την πομπή ανακοίνωσε το William Pressdee Funeralcare εκ μέρους της οικογένειας, η οποία θα αποχαιρετήσει την αγαπημένη τραγουδίστρια σε ιδιωτική τελετή.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Θα βρίσκεται στο William Pressdee Funeralcare, στο Mumbles, μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της, Fernhill, το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 15:30 – όσοι επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής καλούνται να βρίσκονται κατά μήκος της Newton Road, στο Mumbles, από τις 15:15.

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Μια τελετή για τη ζωή της Gaynor θα πραγματοποιηθεί στο Swansea Minster (St. Mary’s Church) τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι.

Στη συνέχεια, η Gaynor θα επιστρέψει στη “γενέτειρά” της και θα περάσει από το Skewen περίπου στις 13:20, καθ’ οδόν προς μια ιδιωτική οικογενειακή τελετή αποχαιρετισμού».

Αντί για λουλούδια, οι θαυμαστές της μπορούν να κάνουν δωρεές στο Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales και στο Cerebral Palsy Cymru. Πρόκειται για δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς τους οποίους στήριζε η ερμηνεύτρια του «Holding Out for a Hero».

Το γραφείο τελετών ανέφερε ακόμη για την καλλιτέχνιδα: «Η κληρονομιά της συνεχίζει να ζει μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια που την έκαναν θρύλο».