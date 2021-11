Συγκλονισμένοι είναι οι πάντες στις ΗΠΑ από το μακελειό σε παρέλαση στο Ουισκόνσιν, με αυτοκίνητο να παρασέρνει παρέλαση με παιδιά και εφήβους και να σκοτώνει τουλάχιστον 5, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σύμφωνα τα αμερικανικά ΜΜΕ, δράστης που άφησε πίσω του νεκρούς στην παρέλαση του Ουισκόνσιν, είναι ο ράπερ Darrell Brooks, με το παρατσούκλι “Mathboi Fly”.

Μάλιστα σε βίντεο κλιπ του φαίνεται να τραγουδά μπροστά από ένα κόκκινο SUV, ίδιο με αυτό που παρέσυρε παιδιά και ενηλίκους στην Γουόκεσα.

Το βίντεο κλιπ που τραγουδά μπροστά από το αμάξι.

Υπενθυμίζεται πως άνθρωποι σκοτώθηκαν και είκοσι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο πήρε σβάρνα παρέλαση ενόψει των Χριστουγέννων στην πόλη Γουόκεσα στο Ουισκόνσιν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε ή παρακολουθούσε χριστουγεννιάτικη παρέλαση στο Ουισκόνσιν προκάλεσε θανάτους, ενώ 11 ενήλικοι και 12 παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Νταν Τόμσον.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν κοπέλες να κάνουν την παρέλασή τους και το χορευτικό τους, και ξαφνικά παντού επικρατεί τρόμος, καθώς ο οδηγός του κόκκινου SUV παρασέρνει τους πάντες.

