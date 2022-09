Η Ουκρανία υποσχέθηκε σήμερα να «εξαλείψει» τη ρωσική «απειλή» μετά την ανακοίνωση περί διοργάνωσης δημοψηφισμάτων από τη Μόσχα για την προσάρτηση των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Η Ουκρανία θα διευθετήσει το ρωσικό ζήτημα. Η απειλή δεν μπορεί να εξαλειφθεί παρά μόνο δια της ισχύος», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Άντριι Γερμάκ, καταγγέλλοντας έναν «εκβιασμό» εκ μέρους της Μόσχας η οποία έχει κίνητρο «τον φόβο της ήττας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, σημείωσε δε πως τα δημοψηφίσματα – απάτες δεν θα αλλάξουν το παραμικρό, ούτε και πιθανή «συγκαλυμένη» επιστράτευση.

«Η Ρωσία είναι και παραμένει ένας επιτιθέμενος που παράνομα κατέλαβε τμήματα της Ουκρανικής γης. Η Ουκρανία έχει κάθε δικαίωμα να απελευθερώσει τις περιοχές και θα συνεχίσει να το κάνει, ό,τι και να λέει η Ρωσία».

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.