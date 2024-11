Ουκρανία: Δύο παιδιά μεταξύ των 11 νεκρών από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι

Δύο παιδιά είναι μεταξύ των 11 ανθρώπων που σκοτώθηκαν χθες Κυριακή (17.11.24) όταν ρωσικός πύραυλος χτύπησε πολυκατοικία στην πόλη Σούμι, της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, ενώ άλλο πυραυλικό πλήγμα άφησε το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας αυτής χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην επίθεση που έγινε με πύραυλο στο Σούμι της Ουκρανίας αργά χθες τραυματίστηκαν επίσης 89 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 11 παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής υπηρεσίας εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

Η επίθεση στο Σούμι έγινε ύστερα από σφυροκόπημα χθες το πρωί από τις ρωσικές δυνάμεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, με το Κίεβο να κάνει λόγο για «μαζική» επίθεση με 120 πυραύλους και 90 drones που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

«Το χθεσινό βράδυ για την πόλη Σούμι έγινε κόλαση, μια τραγωδία που προκάλεσε η Ρωσία στην πατρίδα μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Αρτιούχ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στο Σούμι μέσω Telegram.

In Sumy, the number of dead increased to 11 people, injured – up to 68. Among them – 10 children



According to the military administration, after midnight there was a new strike on the city, which left Sumy without electricity. Critical infrastructure was affected. pic.twitter.com/4IT4GiC0xc