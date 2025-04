Ο Τραμπ βλέπει «κίνηση πανικού» από την Κίνα για τους ανταποδοτικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα: «Το έπαιξαν λάθος»

Σε έναν δικό του παράλληλο κόσμο, φαίνεται πως βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ όλος ο κόσμος (και οι Αμερικάνοι) αγωνιούν για τις επιπτώσεις που θα φέρουν οι δασμοί που επέβαλε σε όλον τον κόσμο, ο ίδιος φαίνεται να το απολαμβάνει αν και η Κίνα επέβαλε δασμούς 34% στα αμερικανικά προϊόντα.

Λόγω των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Τετάρτη σε όλες τις χώρες του κόσμου, τα μάτια όλων βρίσκονται στο «Truth Social», το social media του στο οποίο συνηθίζει να ανακοινώνει όλες τις σημαντικές αποφάσεις και να σχολιάζει την τρέχουσα κατάσταση. Προφανώς δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει και την «απάντηση» της Κίνας η οποία επέβαλε νωρίτερα δασμούς 34% σε όλα τα αμερικανικά προϊόντα.

Όπως ο ίδιος έγραψε, η απάντηση της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο ίδιος, ήταν «κίνηση πανικού».

«Η Κίνα το έπαιξε λάθος. Πανικοβλήθηκε και αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

CHINA PLAYED IT WRONG, THEY PANICKED – THE ONE THING THEY CANNOT AFFORD TO DO! Donald Trump Truth Social 04/04/25 09:25 AM

Σε μία άλλη ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα στους επενδυτές που επενδύουν στις ΗΠΑ ότι δεν θα αλλάξει ποτέ τις πολιτικές του.

«Στους πολλούς επενδυτές που έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και επενδύουν πολλά χρήματα: Οι πολιτικές μου δεν θα αλλάξουν ποτέ. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή να γίνεται πλούσιοι, πλουσιότεροι από ποτέ», έγραψε συγκεκριμένα, την ώρα που οι αγορές χάσουν τρισεκατομμύρια δολάρια λόγω των δασμών.

TO THE MANY INVESTORS COMING INTO THE UNITED STATES AND INVESTING MASSIVE AMOUNTS OF MONEY, MY POLICIES WILL NEVER CHANGE. THIS IS A GREAT TIME TO GET RICH, RICHER THAN EVER BEFORE!!!



Donald Trump Truth Social 4/04/25 08:44 AM