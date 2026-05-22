Ουκρανία: «Εξαντλούνται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ»

Η ευρωπαϊκή εμπλοκή αποτελεί έναν από τους τρόπους για την αναζωογόνηση της διαδικασίας, υποστηρίζει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών
REUTERS / Serhii Korovainyi/File Photo
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια εχθροπραξιών και η Ρωσία δεν φαίνεται να υποχωρεί από τις «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει για τον τερματισμό του, παρά την διπλωματική εμπλοκή των ΗΠΑ.

Ουκρανία και Ρωσία έχουν εντείνει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την προεδρία στις ΗΠΑ, όμως η κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο και δεν διαφαίνεται «φως στο τούνελ».

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία που διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ φθάνουν στο σημείο εξάντλησης τους, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εμπλοκή των Ευρωπαίων σ’ αυτές μπορεί να επιφέρει μια νέα δυναμική στην διαδικασία.

«Η εντύπωση μου είναι ότι αυτό το σχήμα φτάνει σταδιακά στο σημείο όπου οι συζητήσεις ενδέχεται σ αυτό το επίπεδο να εξαντληθούν. Μερικές φορές, τα ίδια θέματα καταλήγουν να συζητούνται ξανά και ξανά» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους μέσω zoom.

Ο Σιμπίχα πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή αποτελεί έναν από τους τρόπους για την αναζωογόνηση της διαδικασίας. Μια άλλη επιλογή είναι η συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, κάτι για το οποίο πιέζει η Ουκρανία.

