Χανταϊός: Νέο κρούσμα επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ σε μέλος του πληρώματος που επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius / Reuters
Δεν έχει τέλος ο υγειονομικός συναγερμός που έχει προκαλέσει ο χανταϊός, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εντόπισε νέο κρούσμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Την περασμένη Δευτέρα (18.05.2026) το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius επέστρεψε στην Ολλανδία και τέθηκε σε διαδικασία απολύμανσης αφού εκεί ξέσπασε η υγειονομική κρίση με τον χανταιό με το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα.

Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, είχε δυσάρεστες ειδήσεις, διότι ανακοίνωσε σήμερα (22.05.2026) ότι επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα στο πλήρωμα.

«Η Ολλανδία επιβεβαίωσε σήμερα ένα νέο κρούσμα σε ένα μέλος του πληρώματος που αποβιβάστηκε στην Τενερίφη, επαναπατρίστηκε στην Ολλανδία και έκτοτε βρίσκεται σε καραντίνα», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους.

Υπάρχουν πλέον συνολικά 12 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέτρεψε τις χώρες να συνεχίσουν να παρακολουθούν τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τον εντοπισμό αυτού του νέου κρούσματος.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τις πληγείσες χώρες να παρακολουθούν όλους τους επιβάτες και να κινούνται προσεκτικά για το υπόλοιπο της περιόδου καραντίνας» είπε χαρακτηριστικά.

