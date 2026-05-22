Γάζα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για «κρίσιμες ελλείψεις» σε ιατρικό εξοπλισμό

Το 53% των νοσοκομείων και το 58% των κέντρων υγείας στη Γάζα λειτουργούν μεν, αλλά μόνο εν μέρει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
Τέντες εκτοπισμένων στη Γάζα / REUTERS / Haseeb Alwazeer / File Photo
Οι σοβαρές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού εμποδίζουν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να λειτουργούν πλήρως στη Γάζα, προειδοποίησε σήμερα (22.05.2026) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ακόμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγγέλλει τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο αυτών των βασικών ειδών στη Γάζα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη, η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα παλαιστινιακά εδάφη,  Ράινχίλντε βαν ντερ Βέερντ, εξήγησε ότι το 53% των νοσοκομείων και το 58% των κέντρων υγείας στη Γάζα λειτουργούν μεν, αλλά μόνο εν μέρει.

Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι «αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό», εξήγησε.

Η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εξήγησε ότι «το πρόβλημα» έγκειται στο γεγονός ότι κάποια εφόδια ιατρικού εξοπλισμού «χαρακτηρίζονται από το Ισραήλ διπλής χρήσης».

«Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μιλάμε για διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά εφόδια. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια», επεσήμανε, τονίζοντας ότι «οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα βασικά φάρμακα και εφόδια πρέπει να αρθούν».

Η βαν ντερ Βέερντ έδωσε μερικά παραδείγματα από τα ιατρικά υλικά που δεν έλαβαν άδεια να εισέλθουν στη Γάζα. «Στην Ιορδανία ένα νοσοκομείο περιμένει εδώ και μήνες για να μπορέσει να φέρει εργαστηριακό εξοπλισμό, αντιδραστήρια, συμπυκνωτές οξυγόνου και ορθοπεδικό εξοπλισμό στη Γάζα», εξήγησε.

«Χωρίς εργαστηριακό εξοπλισμό και χωρίς αντιδραστήρια δεν μπορούμε να διαγνώσουμε ασθένειες ούτε να εντοπίσουμε πιθανές επιδημίες» και «χωρίς συμπυκνωτές οξυγόνου οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μπορεί πολύ απλά να πεθάνουν», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στη Γάζα, εκ των οποίων 10.000 παιδιά, έχουν υποστεί τραύματα που απαιτούν μακροχρόνια αποκατάσταση, προσθετικά μέλη και άλλα βοηθήματα.

Αυτές οι ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον ιατρικών δομών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει φέτος 22 επιθέσεις εναντίον υπηρεσιών υγείας στη Γάζα.

