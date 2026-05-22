«Βράζει» η Τουρκία: Το CHP προσφεύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας για την καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ – Επεισόδια και νέες συγκεντρώσεις

Πολιτική κρίση έχει ξεσπάσει στην Τουρκία μετά από απόφασης της δικαιοσύνης που αφορά την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Όπως ήταν αναμενόμενο, το CHP δεν έμεινε με «σταυρωμένα τα χέρια» και η αξιωματική αντιπολίτευση προσέφυγε σήμερα (22.05.2026) στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τουρκίας (Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά της δικαστικής απόφασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη συνοδεύεται από εσωκομματικές αναταράξεις, συγκεντρώσεις υποστηρικτών και αυξημένη αστυνομική παρουσία έξω από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλιανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα.

Το CHP κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Εφετείου ‘Αγκυρας, που είχε κάνει δεκτή την υπόθεση περί ακύρωσης του συνεδρίου του κόμματος το 2023, στη διάρκεια του οποίου είχε εκλεγεί ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, «η απόφαση του Εφετείου είναι αντίθετη με το δίκαιο, πρέπει να αναιρεθεί και πρωτίστως να αρθεί το προσωρινό μέτρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρεται επίσης ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει μέρος των αιτιάσεων και είχε κρίνει ότι η υπόθεση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου, ενώ το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και έκανε δεκτή την αγωγή.

«Παραβιάζεται το δικαίωμα πολιτικής δράσης»

Στο υπόμνημα του CHP προς το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο υποστηρίζεται ότι η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα πολιτικής δράσης και είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.

Παράλληλα, το κόμμα επικαλείται νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι διαφορές που αφορούν κομματικά συνέδρια δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά σε εκλογικούς μηχανισμούς.

Καταγγελίες για διοικητική παρέμβαση

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει επίσης ότι η δικαστική απόφαση οδήγησε σε απομάκρυνση εκλεγμένης ηγεσίας και σε διορισμό προσώπων με ασαφή καθήκοντα στη διοίκηση του κόμματος.

«Με την απόφαση αυτή απομακρύνεται η εκλεγμένη ηγεσία και το κόμμα διοικείται από πρόσωπα που ορίζονται από το δικαστήριο. Τα πρόσωπα που διορίστηκαν δεν έχουν σαφώς καθορισμένη αποστολή και οι αρμοδιότητές τους είναι αόριστες και ασαφείς».

Νέες συγκεντρώσεις – Επεισόδια στα κεντρικά γραφεία

Παράλληλα με τη νομική διαδικασία, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ συγκάλεσε εκ νέου την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος στις 11:00 το πρωί.

Το CHP απηύθυνε επίσης κάλεσμα σε συγκέντρωση μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στις 20:30 απόψε, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Η κατάσταση στα κεντρικά γραφεία του CHP παραμένει τεταμένη, με μέλη του κόμματος να προπηλακίζουν τον τέως πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Το συγκεντρωμένο πλήθος κατέβασε και έσκισε κορνιζαρισμένη φωτογραφία του και την ποδοπάτησε. Καθώς την ποδοπατούσαν, μέλη του κόμματος φώναζαν «προδότης».