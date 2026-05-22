Η Ουκρανία έπληξε με drones διυλιστήριο στη Ρωσία: «Δίκαιο που φέρνουμε τον πόλεμο στο έδαφός τους» είπε ο Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη Ρωσία, έχοντας στόχο να διαταράξει τη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία και να προκαλέσει πλήγμα στα έσοδα που βοηθούν τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, με ουκρανικά drones να χτυπούν συχνά ρωσικά διυλιστήρια.

Οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί μετά τον πόλεμο στο Ιράν και οι κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου από την Ρωσία έχουν χαλαρώσει, ενώ η Ουκρανία υιοθετεί επίσης ολοένα και περισσότερο την τακτική να χτυπά πολλές φορές τις ίδιες εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο αυτό, Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα (22.05.2026) ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Γιαροσλάβλ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, κατά το πιο πρόσφατο από μια σειρά πληγμάτων του Κιέβου σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

«Ιδιαίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας επιχείρησαν κατά στόχων που συνδέονται με το διυλιστήριο πετρελαίου της Γιαροσλάβλ, περίπου 700 χιλιόμετρα από το έδαφός μας», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

We continue our defensive operations in the designated areas of active operations. Today, there was a report by Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrskyi on the use of long-range drones against Russian oil refining and export assets. In particular,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2026

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πλήξει 11 ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις αυτόν τον μήνα από τις 21 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου ενός από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, αυτού του Κίρισι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδόν όλα τα μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου στην κεντρική Ρωσία έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή καυσίμου μετά τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και δηλώσεις πηγών στο Reuters αυτήν την εβδομάδα.

«Φέρνουμε τον πόλεμο πίσω στην πατρίδα στη Ρωσία και αυτό είναι το δίκαιο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε παράλληλα σήμερα (22.05.2026) ότι η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απέτρεψε «τρομοκρατική επίθεση» από πράκτορα των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών σε ενεργειακή εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

«Ένας πράκτορας των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ένας Ρώσος πολίτης γεννηθείς το 2003, συνελήφθη στην πόλη Νοβοροσίσκ», μετέδωσε το RIA επικαλούμενο ανακοίνωση της FSB.