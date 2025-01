Ουκρανία: Ένα αγόρι ανάμεσα στους τρεις τραυματίες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν την Παρασκευή (31.01.2025) από πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο ιστορικό κέντρο της Οδησσού, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Γνωρίζουμε ήδη για τρία θύματα από την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο κέντρο της Οδησσού. Ένα αγόρι, το οποίο γεννήθηκε το 2006, τραυματίστηκε στο κεφάλι» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δύο γυναίκες που διακομίστηκαν τραυματισμένες σε νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Τρουχάνοφ είπε σε συνέντευξή του στην ουκρανική τηλεόραση ότι τρεις πύραυλοι έπληξαν το ιστορικό κέντρο της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Telegram, φαίνεται η κατεστραμμένη είσοδος του ξενοδοχείου Bristol. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζημιές υπέστησαν επίσης ιστορικά κτίρια, όπως της Φιλαρμονικής και αρκετών μουσείων.

