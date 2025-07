Ουκρανία: Ενισχύονται οι τεθωρακισμένες δυνάμεις με δεκάδες άρματα μάχης Abrams που έδωσε η Αυστραλία

Η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα (19.07.2025) ότι παρέδωσε άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams στην Ουκρανία, ως μέρος ενός πακέτου στρατιωτικής βοήθειας, εκτιμώμενης αξίας 137 εκατ. ευρώ, για να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας απέναντι στους Ρώσους εισβολείς.

Η Αυστραλία, ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους του Κιέβου εκτός ΝΑΤΟ, έχει ενισχύσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Breaking News:

The majority of the 49 M1A1 Abrams tanks, generously gifted by Australia, have now arrived in Ukraine. The final delivery is expected in the coming months.



