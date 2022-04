Στην Μαριούπολη, πέθανε η 91χρονη Βάντα Ομπιεντκόβα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Twitter το μουσείο Άουσβιτς.

«Στα 10 της χρόνια η Βάντα Σεμιόνοβνα Ομπιέντκοβα γλίτωσε από του Γερμανούς, επειδή είχε κρυφτεί σε ένα υπόγειο στην Μαριούπολη. 81 χρόνια μετά πέθανε σ ένα υπόγειο της ίδιας αυτής πόλης, θύμα αυτού του φοβερού πολέμου, ενώ κρυβόταν από τους Ρώσους» αναφέρεται στην ανάρτηση του μουσείου.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



