Στιγμές τρόμου έζησαν ανταποκριτές της γερμανικής εφημερίδας Bild στην Ουκρανία όταν δέχτηκαν επίθεση, ενώ ήταν στο αυτοκίνητο που τους μετέφερε. Ανάμεσά τους και ο Έλληνας φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης.

Οι δημοσιογράφοι ήταν σε αποστολή στην Ανατολική Ουκρανία, και συγκεκριμένα στο Λισιτσάνσκ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο των μαχών όταν δέχτηκαν την επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν επίσης ο ρεπόρτερ Πολ Ροζενχάιμερ και ο Βαντίμ Μοισένκο. Οπως αναφέρει η Bild και οι τρεις τους είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ένα από τα τζάμια του οχήματος διαλύθηκε από τις εκρήξεις, οι οποίες όπως αναφέρεται ήταν πολλές εκρήξεις.

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD 👇 pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi