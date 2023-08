Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα εξάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν και 110 τραυματίστηκαν όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε την κεντρική πλατεία της ιστορικής πόλης Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κόσμος βρισκόταν καθ’ οδόν προς την εκκλησία με την αφορμή μιας θρησκευτικής γιορτής όταν σημειώθηκε η επίθεση–ανακοίνωσε το υπουργείο–προσθέτοντας ότι 12 από τους τραυματίες ήταν παιδιά και δέκα αστυνομικοί.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Telegram όπου ανήρτησε και βίντεο από το αποτέλεσμα της επίθεσης: “Ρωσικός πύραυλος έπληξε ακριβώς το κέντρο της πόλης του Τσερνίχιβ μας. Μια πλατεία, το Πολυτεχνείο, ένα θέατρο. Ένα Σάββατο σαν όλα τα άλλα, το οποίο η Ρωσία μετέτρεψε σε μια ημέρα πόνου και απωλειών. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν τραυματίες”.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.



