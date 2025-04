Ουκρανία: Η νέα πρόταση του Ζελένσκι στον Πούτιν, οι πιέσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία και μία εκεχειρία που ποτέ δεν εφαρμόστηκε

Βλαντιμίρ Πούτιν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μία εκεχειρία που όπως φαίνεται έμεινε μόνο στα χαρτιά… Και κάπου ανάμεσα στη διπλωματική σκακιέρα, ο ισχυρός Ντόναλντ Τραμπ και τα τελεσίγραφά του για ειρήνη στην Ουκρανία.

Μετά το σημερινό (20.04.25) «όχι» του Βλαντιμίρ Πούτιν για παράταση της εκεχειρίας και το μήνυμα των ΗΠΑ προς τη Ρωσία πως ο Λευκός Οίκος θα «καλωσόριζε» μία τέτοια πρωτοβουλία, η Ουκρανία φέρνει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων μία νέα πρόταση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει επισήμως στη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά πολιτικών υποδομών για τουλάχιστον 30 ημέρες, όπως ανέφερε στο Χ ο ουκρανός πρόεδρος.

«Μέχρι αυτή την ώρα, από την αρχή της ημέρας, ο ρωσικός στρατός έχει παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός του Πούτιν περισσότερες από δύο χιλιάδες φορές. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 67 ρωσικές επιθέσεις εναντίον των θέσεών μας σε διάφορες κατευθύνσεις, με τον μεγαλύτερο αριθμό στην κατεύθυνση Ποκρόφσκ.

Υπήρξαν συνολικά 1.355 περιπτώσεις ρωσικών βομβαρδισμών, εκ των οποίων οι 713 έγιναν με βαρύ οπλισμό. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν επίσης drones 673 φορές» σημείωσε ο Ζελένσκι για να καταγγείλει πως «η Ρωσία απέτυχε να τηρήσει της δική της υπόσχεση για κατάπαυση του πυρός.

«Ωστόσο, σήμερα δεν υπήρξαν συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές. Ως εκ τούτου, αυτή είναι μία μορφή κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε και που είναι η πιο εύκολη να παραταθεί.

Η Ουκρανία προτείνει την παύση οποιουδήποτε πλήγματος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά πολιτικών υποδομών για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών, με δυνατότητα παράτασης», υποστήριξε.

Τέλος, σημείωσε πως στην περίπτωση που η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε ένα τέτοιο βήμα, «θα είναι απόδειξη ότι σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει μόνο αυτά που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και παρατείνουν τον πόλεμο».

