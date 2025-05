Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπολύει τη μεγαλύτερη επίθεση με 273 drones από την αρχή του πολέμου

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Κίεβο και τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) – στη μεγαλύτερη που έχει εξαπολύσει η Μόσχα από την αρχή του πολέμου το 2022 με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά – όπως δήλωσαν το πρωί της Κυριακής (18.05.25) οι ουκρανικές αρχές, ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τα πλήγματά της έπειτα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Παρασκευής.

Η Ρωσία εκτόξευσε 273 drones έως τις 8 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), με στόχο κυρίως την περιφέρεια του Κιέβου, στην κεντρική Ουκρανία, και τις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Ντονέτσκ στα ανατολικά, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Με βάση τα στοιχεία που παρείχε η Πολεμική Αεροπορία, ήταν η μεγαλύτερη επίθεση της Ρωσίας με drones κατά της Ουκρανία στη διάρκεια του πολέμου. Την παραμονή της τρίτης επετείου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 23 Φεβρουάριου, η Μόσχα εκτόξευσε αριθμό ρεκόρ 267 drones.

Οι πρώτες απευθείας συνομιλίες έπειτα από τρία χρόνια μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν την Παρασκευή δεν έφεραν την εκεχειρία που ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του. Τα 100 λεπτά συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη είχαν ως αποτέλεσμα μία συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, 1.000 από κάθε πλευρά.

Last night, the Russian Forces launched a massive strike on military facilities in the Kiev area. According to the Ukrainians a total of 273 drones were launched. Reports suggest that the main target was the Vasilkov airfield located 40 kilometers from the Ukrainian capital. pic.twitter.com/ao2qWTFpEr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο, Δευτέρα.

Η σημερινή ρωσική επίθεση με drone στοίχισε τη ζωή σε μία 28χρονη γυναίκα στην περιοχή της πρωτεύουσας και τραυμάτισε τουλάχιστον άλλους τρεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός τετράχρονου παιδιού, δήλωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού στη συνοικία Ομπούχιβ, μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της», δήλωσε ο Μίκολα Καλάσνικ, κυβερνήτης στην περιφέρεια του Κιέβου, με ανάρτησή του στο Telegram.

Το Κίεβο, η περιοχή γύρω από αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού μισού της Ουκρανίας βρέθηκαν για αρκετές ώρες σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορική επιδρομή. Μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν αρκετές φορές προσπαθώντας να απωθήσουν τις επιθέσεις, ενημέρωσε ο στρατός μέσω Telegram.

*reportedly* Police in Kiev trying to shoot down Russian drones with 7.62×39.



Let’s think about the ballistics here. There’s no way that drone is below 500m in elevation and it’s likely much higher than that. 0% chance an AK is going to take it out. #ukraine #russia #kiev pic.twitter.com/fltFWFQ1cS