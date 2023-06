Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν ταυτόχρονα την ανταλλαγή αιχμαλώτων στρατιωτών των δύο πλευρών.

Ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την επιστροφή 95 στρατιωτών της χώρας, ανάμεσα στους οποίους ήταν και κάποιοι που είχαν τραυματιστεί στον πόλεμο με τη Ρωσία. Οι αιχμάλωτοι ήταν μέλη της εθνικής φρουράς και συνοριοφύλακες.

Ο Γερμάκ είπε ότι όσοι απελευθερώθηκαν βρίσκονταν σε πολεμικές επιχειρήσεις κοντά στην πόλη Μαριούπολη, τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ και άλλες περιοχές όπως το Μπαχμούτ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς.

Οι εικόνες από την επιστροφή των Ουκρανών αιχμαλώτων πίσω στην πατρίδα ήταν συγκινητικές.

⚡️Ukraine returned home another 95 people, – the head of the President’s Office of Ukraine Andrii Yermak reports.



“Prisoners from Mariupol, Chornobyl NPP, Zmiinyi (Snake) Island, Bakhmut, as well as defenders of ‘Azovstal’, are going to their families.



It was also possible to… pic.twitter.com/olRPRX1wJY