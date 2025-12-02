Κόσμος

Ουκρανία: Κρατείται βρετανός στρατιωτικός για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατηγορείται για δολιοφθορές και δολοφονίες

Ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση για κατασκοπεία, δολιοφθορές και πιθανές δολοφονίες για λογαριασμό της Ρωσίας
Ένας στρατιωτικός από τη Βρετανία συνελήφθη και κρατείται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσιας στα εδάφη της Ουκρανίας.

Η διεύθυνση αντικατασκοπείας της Υπηρεσίας Ασφαλείας στην Ουκρανία (SBU), σε συνεργασία με τις ειδικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, ταυτοποίησαν τον Βρετανό Ross David Cutmore, ο οποίος – κατόπιν οδηγιών των ειδικών υπηρεσιών της Ρωσίας – φέρεται να πραγματοποίησε δραστηριότητες αναγνώρισης και δολιοφθοράς στο έδαφος της Ουκρανίας κατά την περίοδο 2024-2025.

Ο Cutmore βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση, όπως ανέφεραν στην ουκρανική Pravda πηγές από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας.

Η ειδική επιχείρηση για την αποκάλυψη της δράσης του Cutmore πραγματοποιήθηκε στην Ουκρανία στις αρχές Οκτωβρίου και συντονίστηκε από τον Αναπληρωτή Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας, Υποστράτηγο Oleksandr Poklad.

 

Σύμφωνα με την πηγή της Pravda, ο Ross David Cutmore έφτασε στην Ουκρανία το 2024 ως στρατιωτικός εκπαιδευτής για να βοηθήσει στην κατάρτιση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο Cutmore είχε στρατιωτική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στον βρετανικό στρατό και της παραμονής του στη Μέση Ανατολή.

Πάντα σύμφωνα με όσα αναφέρει η ουκρανική Pravda, οι ειδικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέδωσαν πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά στον Katmore «για να πραγματοποιηθούν στοχευμένες δολοφονίες στο έδαφος της Ουκρανίας».

Συγκεκριμένα, οι Ουκρανοί ερευνητές έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτής εισήγαγε και διένειμε όπλα στην Ουκρανία, με τα οποία σκοτώθηκαν ο εθνικιστής Demyan Ganul στην Οδησσό, η πρώην βουλευτής Iryna Farion στην Λβιβ και ο πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου Andriy Parubiy, επίσης στη Λβιβ τον περασμένο Αύγουστο.

«Αυτή τη στιγμή, ο Cutmore έχει τεθεί υπό κράτηση και οι ανακριτικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη», κατέληξε η πηγή.

