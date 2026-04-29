Ουκρανία: Μία νεκρή και καταστροφές από τη μαζική νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας

Ένα ρωσικό drone καμικάζι Geran 2 πετάει δίπλα σε ένα κτίριο στην Ουκρανία / Reuters

Μαζικά drones και πλήγματα της Ρωσίας σε κατοικίες στην κοινότητα Σόστκα, στην περιφέρεια Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σκότωσαν μια 65χρονη γυναίκα σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

«Δυστυχώς, 65χρονη κάτοικος πέθανε από δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα» εξαιτίας των πυρκαγιών που προκάλεσαν τα πλήγματα από τη Ρωσία, ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της Ουκρανίας, Όλεχ Χριχόροφ.

Ο άμαχος πληθυσμός στην Ουκρανία είναι καθημερινά αντιμέτωπος με ρωσικούς βομβαρδισμούς με drones και πυραύλους από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 ουκρανοί άμαχοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι περίπου 40.600 έχουν τραυματιστεί έκτοτε.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
86
81
77
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η ατακάρα του Βασιλιά Καρόλου στον Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε γαλλικά»
Πληρωμένη απάντηση από τον Βασιλιά Κάρολο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος λέει συχνά στους Ευρωπαίους: «Αν δεν ήμασταν εμείς, αυτή τη στιγμή θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά»
Βασιλιάς Κάρολος
