Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι βάζει οριστικό τέλος στη συνεργασία του με τη Ρωσία στην αποστολή ExoMars, την οποία είχε αναστείλει εδώ και αρκετούς μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο διευθυντής του ESA Γιόζεφ Ασμπάχερ ανακοίνωσε με μια λακωνική ανάρτηση που έκανε στο Twitter ότι του δόθηκε εντολή από το διοικητικό συμβούλιο «να τερματίσει επισήμως» τη συνεργασία με τη Roscosmos στην αποστολή ExoMars. «Οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναστολή αυτής της συνεργασίας – ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που επακολούθησαν – εξακολουθούν να υφίστανται», εξήγησε.

On a different note, today @ESA Council addressed the ExoMars Rover and Surface Platform mission, acknowledging that the circumstances which led to the suspension of the cooperation with Roscosmos – the war in Ukraine and the resulting sanctions – continue to prevail.