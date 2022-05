Ο ρωσικός στρατός έπληξε με ρουκέτα σήμερα μιας στρατηγικής σημασίας γέφυρα στον ποταμό Δνείστερο στην Οδησσό στη νοτιοδυτική Ουκρανία.

Η γέφυρα αυτή στον Δνείστερο έχει βομβαρδιστεί ήδη δυο φορές από τους Ρώσους καθώς παρέχει την μοναδική οδική και σιδηροδρομική σύνδεση από την ηπειρωτική Ουκρανία με ένα μεγάλο τμήνα νότια της περιοχής της Οδησσού.

#Russians launched a missile strike on the #Odesa region, damaging a bridge across the #Dniester Liman in Zatoka. #Russia didn’t attack railway infrastructure extensively during the war, if this preludes shifts in their tactics remains to be seen. pic.twitter.com/v2BlshooDM