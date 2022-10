Λίγες ώρες μετά την πυραυλική επίθεση της Μόσχας στο Κίεβο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε έκκληση μέσω του Telegram στους συμπατριώτες του να παραμείνουν στα καταφύγια καθώς η αεροπορική επιδρομή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. ΜΜΕ στη Ρωσία μετέδιδαν όμως ότι… ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε φυγαδευτεί, ακόμα και ότι είχε εγκατέλειψε την χώρα.

«Ο Ζελένσκι φυγαδεύτηκε στη Λβιβ (σσ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία) για να σωθεί», «ο Ζελένσκι κρύφτηκε σε καταφύγιο», «Ο Ζελένσκι εγκατέλειψε την χώρα». Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα όσα ακούστηκαν από τα ΜΜΕ στη Ρωσία, την ώρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρακινούσε τους συμπολίτες του να παραμείνουν στα καταφύγια. Υπενθυμίζεται ότι τα ίδια έλεγαν από την Μόσχα και κατά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρρίου.

Δεν πέρασαν όμως λίγα λεπτά κι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε στο Κίεβο, σε πλατεία που -σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta – είναι κοντά στο γραφείο του, εκεί που έχει υποδεχθεί πολλούς ξένους ηγέτες, για να στείλει νέο μήνυμα στον λαό του.

While #Russian "media" spreads take news about #Zelenskyy fleeing to Western #Ukraine, the president published a new video taken near his office in #Kyiv. pic.twitter.com/sKKVUFXq9E
October 10, 2022

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε πως η Ρωσία πραγματοποίησε τις σημερινές επιδρομές της εναντίον της Ουκρανίας με δεκάδες πυραύλους και ιρανικά μη επανδρωμένα αεροπλάνα και ότι επέλεξε τη χρονική στιγμή με στόχο να προκαλέσει τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες μεταξύ των κατοίκων της, ενώ είχε επίσης στόχο την ενεργειακή υποδομή της χώρας.

Rusnya says that President Zelenskyy was taken to a bunker in the Lviv region.

The actual situation about President Zelenskyy: during an air raid, went outside to film a video for Ukrainians.



Sorry no subtitles pic.twitter.com/L5KbMqBCLj — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) October 10, 2022

«Θέλουν τον πανικό και το χάος, θέλουν να καταστρέψουν το ενεργειακό μας σύστημα», δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως τα πλήγματα με «δεκάδες πυραύλους» και ιρανικά UAV Σαχέντ είχαν στόχο όλη τη χώρα από το βορρά μέχρι το νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση, πλήττοντας το Κίεβο, καθώς και τις περιφέρειες των Χμελνίτσκιι, Λβιβ, Ντνίπρο, Βινβίτσια, Ζαπορίζια, Σούμι, Χάρκοβο και Ζιτομίρ.

«Ο δεύτερος στόχος τους είναι ο λαός. Ο χρόνος και οι στόχοι είχαν επιλεγεί ειδικά για να προκαλέσουν όσο μεγαλύτερη ζημιά είναι δυνατόν», πρόσθεσε, για να καταλήξει λέγοντας: «Η Ουκρανία υπήρχε πριν εμφανιστεί ο εχθρός και θα υπάρχει και μετά από αυτόν».