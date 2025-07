Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ενέκρινε νέο νομοσχέδιο κατά της διαφθοράς για να καθησυχάσει Δύση και αντιπολίτευση

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πέρασε στην αντεπίθεση» με δικό του σχέδιο νόμου, μετά την σφοδρή κριτική που δέχθηκε τόσο από χιλιάδες διαδηλωτές σε όλη την Ουκρανία αλλά και στενούς συμμάχους από την Δύση, για το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που περιορίζει την ανεξαρτησία των εθνικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά καταργεί τον ανεξάρτητο χαρακτήρα δύο εθνικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία, το «Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς – NABU» και το «Ειδικό Εισαγγελικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς – SAPO», με αφορμή την σύλληψη δύο αξιωματούχων του NABU που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Ωστόσο, το αμφιλεγόμενο αυτό νομοσχέδιο προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης, αλλά και χιλιάδων διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Ουκρανίας και ζήτησαν την απόσυρση του «ντροπιαστικού νομοσχεδίου».

Μάλιστα, την έντονη δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι στρατηγικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας από την Δύση, ειδικά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτουν την καταπολέμηση της διαφθοράς κορυφαία προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή προοπτική και ένταξη του Κιέβου στην ΕΕ, κάτι που ανάγκασε τον Ουκρανό πρόεδρο να ετοιμάζει απάντηση για να κατευνάσει Δύση και αντιπολίτευση.

Βλέποντας τις αντιδράσεις και την σκληρή κριτική που δέχθηκε ο ίδιος και η κυβέρνησή του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (24.07.2025) ότι ενέκρινε το προσχέδιο ενός νέου νομοσχεδίου που ενισχύει το σύστημα επιβολής του νόμου της Ουκρανίας αλλά και την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, το οποίο θα κατατεθεί αργότερα στο Κοινοβούλιο.

Ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «το νομοσχέδιο είναι ισορροπημένο και διατηρεί την αυτονομία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς» που είχε περιορισθεί από το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε πρόσφατα, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή του κόσμου αλλά και της Δύσης.

«Μόλις ενέκρινα το κείμενο ενός νομοσχεδίου που εγγυάται την πραγματική ενίσχυση του συστήματος επιβολής του νόμου της Ουκρανίας, την ανεξαρτησία των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και την αξιόπιστη προστασία του συστήματος επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε ρωσική επιρροή ή παρέμβαση. Το κείμενο είναι ισορροπημένο» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο X.

