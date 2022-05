Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν την αντεπίθεσή τους βόρεια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, το Χάρκοβο και ανακαταλαμβάνουν πόλεις και χωριά που βρίσκονται προς τα σύνορα με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανία.

Η Ρωσία φέρεται να έχει αποσύρει μονάδες από την περιοχή και οι δυνάμεις της είναι πιθανόν να αναπτυχθούν εκ νέου αφότου αναπληρώσουν τις απώλειες που είχαν στην ανατολική όχθη του ποταμού Σεβέρσκι Ντονέτς, προσθέτει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε τακτική ενημέρωσή του μέσω του Twitter.

