Ουκρανία: Πολυώροφο κτίριο στο Κίεβο χτυπήθηκε από ρωσικό drone

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (25/10/2024) στο Κίεβο όταν ένα ρωσικό drone χτύπησε πολυόροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Από το χτύπημα του ρωσικού drone στο πολυόροφο κτίριο στο Κίεβο προκλήθηκε φωτιά στους τελευταίους ορόφους και σε άλλα κτίρια στην περιοχή.

Ο Σέρχι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, δήλωσε ότι η φωτιά εξαπλώθηκε σε αρκετά διαμερίσματα της πολυκατοικίας στη συνοικία Σολομιάνσκι, δυτικά του κέντρου της πόλης.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα. Ο Πόπκο δήλωσε ότι οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται στο σημείο.

«Οι τελευταίοι όροφοι καίγονται σε ένα πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Solomyanskyi στο Κίεβο που χτυπήθηκε από εχθρικό drone», έγραψε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο στο Telegram.

