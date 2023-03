Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα μετέβη σήμερα στην Μπούτσα, την μαρτυρική κωμόπολη κοντά στο Κίεβο η οποία έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων της ρωσικής κατοχής, στο πλαίσιο της πρώτης ιστορικής επίσκεψής του στην Ουκρανία.

Ο Κισίντα μετέβη στην Μπούτσα με τρένο, σήμερα το μεσημέρι, λίγο μετά την άφιξή του στην ουκρανική πρωτεύουσα και πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφεραν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το ταξίδι του σε αυτή τη χώρα σε πόλεμο χαρακτηρίστηκε ως «ιστορικό» από το Κίεβο.

«Αυτή η ιστορική επίσκεψη είναι μια ένδειξη αλληλεγγύης και ισχυρής συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και Ιαπωνίας», δήλωσε στο Facebook η υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Εμινέ Τζαπάροβα, αναρτώντας φωτογραφίες του Ιάπωνα πρωθυπουργού στην αποβάθρα του τρένου στο Κίεβο.

«Είμαστε ευγνώμονες στην Ιαπωνία για την ισχυρή υποστήριξή της και τη συμβολή της στη μελλοντική μας νίκη», πρόσθεσε.

#Ukraine is happy to welcome Japan's PM Kishida Fumio @kishida230 .

This historic visit is a sign of solidarity and strong cooperation between 🇺🇦&🇯🇵.

We are grateful to #Japan for its strong support and contribution to our future victory.

ようこそ pic.twitter.com/Ojohj1Hj0a