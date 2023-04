Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα (25.04.2023) μουσείο στο κέντρο της πόλης Κουπιάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, δέκα ακόμα να τραυματιστούν και άλλοι να θαφτούν κάτω από τα χαλάσματα.

Το Κουπιάνσκ, που πριν από τον πόλεμο με την Ρωσία είχε πληθυσμό 26.000 κατοίκων, βρίσκεται στην περιοχή του Χαρκόβου, στην ανατολική Ουκρανία. Αποτελεί σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο που ήταν υπό την κατοχή ρωσικών δυνάμεων για μήνες μετά την ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

«Έως τώρα γνωρίζουμε για ένα νεκρό εργαζόμενο στο μουσείο και 10 τραυματίες. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι κάτω από τα χαλάσματα. Η ανάκαμψη από τους βομβαρδισμούς συνεχίζεται. Σε αυτό συμμετέχουν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μήνυμα στο Telegram.

Ο προσωπάρχης του προέδρου και ο περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσαν ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από ρωσικό πύραυλο S-300. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί εσκεμμένα αμάχους στην εισβολή της στην Ουκρανία, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει αναγκάσει εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει καταστρέψει ολόκληρες πόλεις.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανάρτησε βίντεο με κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές ενώ χαλάσματα καλύπτουν τον δρόμο. Τα παράθυρά έχουν σπάσει ενώ ένα μέρος της τοιχοποιίας και της οροφής έχει καταστραφεί.

Δείτε βίντεο από τα social media:

#Russian invaders fired at #Kupiansk , #Kharkiv region. The arrival fell on the local museum of local lore. One person died, 9 were injured. pic.twitter.com/XtAP6XAyqT

🔞 This is how the body of the killed museum female worker was found today in Kupiansk. #StopRussiaNow pic.twitter.com/KdgR1d4r3n

Early this morning the russians launched a missile attack on the center of the town of Kupiansk, #Kharkiv region. The building of the local history museum was destroyed. According to preliminary information, 10 people were injured, and at least two more are still under the… pic.twitter.com/CvJWHT8W3D