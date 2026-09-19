Σεισμός στην Εύβοια μεγέθους 4 Ρίχτερ – Στο Προκόπι το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο Προκόπιο Ευβοίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 18.2 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή έγινε σεισμός 4,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τα Βασιλικά Ιστιαίας στην Εύβοια και έγινε αισθητός και σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας για το φαινόμενο εξήγησε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και πως η περιοχή δίνει αρκετούς σεισμούς χωρίς αυτό να σημαίνει πως αναμένεται κάποια μεγαλύτερη δόνηση.