Ουκρανία: Σκοτώθηκε ο βουλευτής Αντρίι Παρουμπί, πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής, από πυροβολισμούς στο Λβιβ

Ο Βλαντιμιρ Ζελένσκι ήταν αυτός που επιβεβαίωσε ότι ο βουλευτής που έχασε την ζωή του είναι ο Αντρίι Παρούμπι
Ο βουλευτής Αντρίι Παρουμπί
Ο βουλευτής Αντρίι Παρουμπί / AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα, Σάββατο (30/8/2025), στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η αστυνομία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως έγινε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι είναι ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν αυτός που διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.

