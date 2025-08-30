Ουκρανία: Σκοτώθηκε ο βουλευτής Αντρίι Παρουμπί, πρώην πρόεδρος της ουκρανικής βουλής, από πυροβολισμούς στο Λβιβ

Ο Ουκρανός βουλευτής Αντρίι Παρούμπι, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου, σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σήμερα, Σάββατο (30/8/2025), στο Λβίβ, στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως έγινε γνωστό από τις ουκρανικές αρχές.

Η αστυνομία της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως έγινε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Λβιβ και ότι ένα «δημόσιο πρόσωπο και γνωστός πολιτικός» έχασε τη ζωή του. Επιβεβαιώθηκε αργότερα ότι είναι ο βουλευτής Αντρίι Παρούμπι.

Ukraine’s Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko and Prosecutor General Ruslan Kravchenko have just reported the first known circumstances of the horrendous murder in Lviv. Andriy Parubiy was killed. My condolences to his family and loved ones.



All necessary forces and means… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν αυτός που διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τον Αντρίι Παρούμπι, κάνοντας λόγο για έναν «φρικτό φόνο», ενώ υποσχέθηκε πως θα διεξαχθεί έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βουλευτή.