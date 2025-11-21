Κόσμος

Ουκρανία: Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει εγγύηση ασφάλειας «τύπου ΝΑΤΟ»

Το σχέδιο προβλέπει εγγύηση ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ, δεσμεύοντας ΗΠΑ και Ευρωπαίους να θεωρούν κάθε ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ως απειλή για όλη τη συμμαχία
Ουκρανοί στρατιώτες
Ουκρανοί στρατιώτες / Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via REUTERS
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Πρόκειται για μια εντελώς πρωτόγνωρη υπόσχεση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ το ειρηνευτικό του σχέδιο απαιτεί επώδυνες παραχωρήσεις από την Ουκρανία, ο Τραμπ θέτει για πρώτη φορά στο τραπέζι μια δομημένη εγγύηση ασφάλειας, σχεδιασμένη να ανταποκριθεί στον βασικό στόχο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι: μια σαφή και διαρκή δέσμευση των ΗΠΑ και της Ευρώπης απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση, γράφει το Axios.

Το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (20.11.2025) στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Νταν Ντρίσκολ, υπουργό του Αμερικανικού Στρατού, παραμένει σκόπιμα αόριστο σε αυτή την υπόσχεση.

Ωστόσο, ένα δεύτερο έγγραφο, που διαβιβάστηκε παράλληλα στο Κίεβο, αποσαφηνίζει τις λεπτομέρειες: κάθε «σημαντική, σκόπιμη και παρατεταμένη» επίθεση της Ρωσίας θα θεωρείται άμεση απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια, ενεργοποιώντας μια συντονισμένη απάντηση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης. Η εγγύηση θα έχει διάρκεια δέκα ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν κοινής συμφωνίας, και έχει ήδη εγκριθεί από αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένα πρωτοφανές αλλά πολιτικά εκρηκτικό πλαίσιο

Το κείμενο προβλέπει θέσεις υπογραφής για την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και… τη Ρωσία. Η Μόσχα φέρεται να έχει ενημερωθεί για το σχέδιο, χωρίς όμως να είναι σαφές αν θα απαιτηθεί τελικά η υπογραφή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στην Ουάσιγκτον, υψηλόβαθμος αξιωματούχος θεωρεί την εγγύηση «μεγάλη επιτυχία» για το Κίεβο, αλλά παραδέχεται ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις με τους Ευρωπαίους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε / REUTERS / Jana Rodenbusch

Η πρόταση, πάντως, ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην πτέρυγα «America First», καθώς ουσιαστικά δεσμεύει τον αμερικανικό στρατό να υπερασπιστεί την Ουκρανία σε περίπτωση νέου πολέμου.

Βαρύ τίμημα για την Ουκρανία

Σε αντάλλαγμα, ο Ζελένσκι θα έπρεπε να αποδεχτεί ένα σχέδιο που επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερες παραχωρήσεις από την τρέχουσα κατάσταση στο μέτωπο. Το σχέδιο παγώνει τις γραμμές στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, μετατρέπει ολόκληρο το Ντονμπάς σε έδαφος υπό ρωσικό έλεγχο και προβλέπει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα ανατολικά.

Ο ουκρανικός στρατός θα περιοριζόταν σε 600.000 στρατιώτες, χωρίς παρουσία νατοϊκών δυνάμεων στο έδαφος της χώρας.

Ισχυρή εγγύηση, τεράστια θυσία

Ο συμβιβασμός που προτείνεται στο Κίεβο συνοψίζεται σε μια σκληρή εξίσωση: περισσότερες εδαφικές απώλειες σήμερα, έναντι υπόσχεσης προστασίας αύριο.

Για τον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία θα αποκτούσε ένα αναχώμα απέναντι στον ρωσικό επεκτατισμό. Για το Κίεβο, όμως, αυτό σημαίνει και αποδοχή της επιστροφής της Ρωσίας «στη διεθνή κοινότητα» — με άρση κυρώσεων και μη δίωξη για εγκλήματα πολέμου — την ώρα που η χώρα συνεχίζει έναν πόλεμο φθοράς.

Το πλαίσιο βασίζεται σε έναν μηχανισμό κοινής αξιολόγησης Ουκρανίας–ΝΑΤΟ, με τη δέσμευση βασικών χωρών — Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Πολωνίας, Φινλανδίας — να αντιδρούν συντονισμένα σε οποιαδήποτε παραβίαση. Μια επιτροπή παρακολούθησης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με αμερικανική συμμετοχή, θα επιβλέπει την εφαρμογή του.

Κόσμος
