Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε τα δημοψηφίσματα που οργάνωσε η Ρωσία σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και διαβεβαίωσε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι στηρίζουν το δικαίωμα της χώρας του στην αυτοάμυνα.

«Τα ψευδοδημοψηφίσματα που οργάνωσε η Ρωσία δεν έχουν καμία νομιμότητα και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τα εδάφη αυτά είναι Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.