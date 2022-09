Δύο στελέχη της διορισμένης από τους Ρώσους διοίκησης της κατεχόμενης ουκρανικής πόλης Μπερντιάσκ βρέθηκαν σήμερα νεκρά: ο αναπληρωτής επικεφαλής της «Διοίκησης» και η σύζυγός του, που ήταν αρμόδια για τη διεξαγωγή «δημοψηφίσματος» για την ανεξαρτητοποίηση από την Ουκρανία και την ένταξη στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει η εφημερίδα Novayagazeta.Europe, επικαλούμενη ανακοίνωση του μέλους της φιλορωσικής διοίκησης της Ζαπορίζια Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, στην Μπερντιάσκ δολοφονήθηκε ο αναπληρωτής επικεφαλής της διοίκησης της πόλης Όλεγκ Μπόικο και η σύζυγός του Λουντμίλα.

«Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου στη συνοικία Κολόνια στο Μπερντιάνσκ διεπράχθη διπλή δολοφονία. Στο γκαράζ του δολοφονήθηκε ο αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικο-πολιτικής διοίκησης της πόλης Μπερντιάνσκ, αρμόδιος για θέματα στέγασης και κοινής ωφέλειας Όλεγκ Μπόικο και η σύζυγός του Λουντμίλα Μπόικο, η οποία ήταν επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος», έγραψε ο Ρόγκοφ.

